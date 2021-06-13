疫苗分配不均？綠委嗆國民黨與侯友宜用錯誤數據干擾防疫
國民黨籍新北市長侯友宜昨日不滿表示「新北確診最多、分配到的疫苗卻最少」，民進黨立委許智傑表示最近一批疫苗分配高雄之所以多新北1.01萬劑是包含高雄幫忙國軍施打的專案，並不包含一般民眾，是侯友宜誤解數據，另外民進黨立委王定宇更直嗆侯友宜用錯誤數據進行政治操作干擾防疫，非常不應該。
記者劉育辰／綜合報導
2021-06-13 11:33:57
日本捐贈的AZ疫苗於昨日起配送，其中新北市分配到8.3萬劑、高雄配得9.1萬劑；但侯友宜卻不滿表示，中央流行疫情指揮中心（CDC）曾說疫苗分配是根據高風險、中高風險的戰略來佈署，為何會這樣分配「要請大家去問」，因為分配權力由中央掌握。
對此，許智傑表示，高雄之所以會比新北多1.01萬劑，是包含高雄幫忙國軍施打的專案，並不包含一般民眾，侯友宜可能是誤解了，也請大家不要誤會中央有大小眼之分。
王定宇則說從疫苗分配累積到現在雙北都是最高的，國民黨與侯友宜卻抹黑疫苗分配不公，令人遺憾。王定宇更痛批，在防疫期間，用政治來進行干擾就已經很不應該，國民黨還是這樣做，不過最起碼應該要拿真實的事情來操作，而不是明知不是事實，卻硬要說疫苗分配不公來形塑CDC有政治上的考量，這是非常要不得的行為，並呼籲用真實數據來進行討論，否則拖垮防疫工作，沒有人會得到好處。
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