G7討論抗中「氣氛敏感」！會議室全面斷網防竊聽

美國總統拜登（Joe Biden）在七大工業國集團（G7）峰會上，呼籲各國團結在新疆維吾爾族遭受迫害的議題上表態譴責中國，並且透過「更好的世界計畫」，投資開發中國家基礎建設，力抗中國透過「一帶一路」形成的影響力。美國媒體報導，G7領袖在討論中國議題時，對預防竊聽達成共識，切斷了會議室周圍的所有網路和Wi-Fi。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-13 12:02:15
美國《CNN》報導，拜登在會議上試圖說服其他領袖簽署針對新疆強迫勞動的聯合聲明，但結果稱不上是「大獲全勝」。拜登政府的高級官員就表示，G7領袖在中國議題上出現了「有趣的討論」但也存在一些差異。
據悉，G7領袖之間在是否應該明確對中國議題表態出現「嚴重分歧」，歐洲國家與美國、英國、加拿大站在對立面，會議氣氛一度敏感到議場的所有網路都被關閉了。白宮高級官員表示，拜登確實在抗中議題討論扮演領導者的角色，英國首相強生與拜登的立場接近，同為盟友的加拿大、日本是否能夠說服其他國家還有待觀察。
法國總統馬克宏上週向華盛頓喊話，歐洲不願效仿拜登回到「冷戰思維」的意願，在與中國交往的過程中，歐洲希望保持獨立性，不作為中國或美國的附庸。不過馬克宏11日在英格蘭康瓦爾（Cornwall）卡比斯灣步入會議地點的路途中，與拜登互動熱烈，還在面對記者提問時回應：「毫無疑問，美國回來了」。