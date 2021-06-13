潘炤穎何惠彬拚防疫　缺席孩子國中會考

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何惠彬指出，指揮中心於6月9日時即表示預計將於6月12日後配送到各縣市政府，當天下午的高雄市防疫會議，決議將高齡者按年齡高低依序接種；這是很簡單的分配問題，希望柯文哲市長不要輕易用口水，抹煞高雄市基層同仁的努力。
參與市府的防疫人員說，簡任技正潘炤穎和何惠彬這兩位前後兩任疾管處長，孩子都在今年面對國中會考，卻為了COVID-19的防疫工作而暫時缺席；衛政人員們長期處在高壓環境，期盼各界予以肯定而非無謂批評。市府人員也透露，曾報載傳出有主管因投身防疫，無法陪孩子複習與參加國中會考，該位主管就是何惠彬。
與何惠彬共事過的感染科醫師李韋辛也在臉書回顧，在民生醫院任職時，曾協助衛生局長黃志中、時任疾管處長的簡任技正,、時任技正的何惠彬，共同扛著外界、家屬的壓力，解決龍發堂的肺結核、阿米巴痢疾群聚，很硬、也很累，但高雄市衛生局對於公衛事件，真的是不遺餘力。
李韋辛強調，如今疫情肆虐，拿到疫苗就希望盡快打到人民身上 ，畢竟抗體生成需要時間，誰也不曉得疫情會不會再拓開來？高雄市積極處理疫苗，竟被這樣嘲諷，說是內線交易，實在很難忍受，真心覺得很可惡。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。