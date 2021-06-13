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潘炤穎何惠彬拚防疫　缺席孩子國中會考

▲高市府衛生局簡任技正潘炤穎因投身防疫，無法陪孩子複習與參加國中會考。（資料照／高市府提供）
▲高市府衛生局簡任技正潘炤穎因投身防疫，無法陪孩子複習與參加國中會考。（資料照／高市府提供）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-13 12:30:23

新冠肺炎疫情嚴峻，高雄市無論是防疫政策制定及這段時間醫護疫苗保險、施打規劃及安心旅館、長輩疫苗接種等政策規劃普受好評。

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中央流行疫情指揮中心昨（12）日將日本所贈送的124萬劑AZ疫苗派送至各縣市，高雄市政府在收到1小時後即開始施打，台灣基進新聞部主任張博洋表示，反觀台北市副市長黃珊珊怒批中央指遭打亂腳步，台北市長柯文哲更指高雄與中央進行內線交易。對此，高市府衛生局疾管處長何惠彬昨晚替基層同仁打抱不平，並詳細交代決策經過，引發熱烈迴響，目前已有上萬人按讚、近5千人分享。

▲▲何惠彬昨晚替基層同仁打抱不平，並詳細交代決策經過，引發熱烈迴響，目前已有上萬人按讚、近5千人分享。（圖／高市府提供）
▲高市府衛生局疾管處長何惠彬昨晚替基層同仁打抱不平，並詳細交代決策經過，引發熱烈迴響，目前已有上萬人按讚、近5千人分享。（資料照／高市府提供）
何惠彬指出，指揮中心於6月9日時即表示預計將於6月12日後配送到各縣市政府，當天下午的高雄市防疫會議，決議將高齡者按年齡高低依序接種；這是很簡單的分配問題，希望柯文哲市長不要輕易用口水，抹煞高雄市基層同仁的努力。  

參與市府的防疫人員說，簡任技正潘炤穎和何惠彬這兩位前後兩任疾管處長，孩子都在今年面對國中會考，卻為了COVID-19的防疫工作而暫時缺席；衛政人員們長期處在高壓環境，期盼各界予以肯定而非無謂批評。市府人員也透露，曾報載傳出有主管因投身防疫，無法陪孩子複習與參加國中會考，該位主管就是何惠彬。

與何惠彬共事過的感染科醫師李韋辛也在臉書回顧，在民生醫院任職時，曾協助衛生局長黃志中、時任疾管處長的簡任技正,、時任技正的何惠彬，共同扛著外界、家屬的壓力，解決龍發堂的肺結核、阿米巴痢疾群聚，很硬、也很累，但高雄市衛生局對於公衛事件，真的是不遺餘力。

李韋辛強調，如今疫情肆虐，拿到疫苗就希望盡快打到人民身上 ，畢竟抗體生成需要時間，誰也不曉得疫情會不會再拓開來？高雄市積極處理疫苗，竟被這樣嘲諷，說是內線交易，實在很難忍受，真心覺得很可惡。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
14.94%85.06%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
87.36%12.64%
2021-06-11-2021-06-14
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