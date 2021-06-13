宅在家漫遊美術館　高美館「高雄獎線上展覽」登場

配合全國三級警戒防疫規定，高雄市立美術館閉館至6月28日。秉持著「防疫不防藝」的精神，高美館運用雲端科技，以數位平台整合展覽資源，「2021高雄獎－線上展覽」平台正式登場，透過文字、靜態圖像以及動態影像等多元豐富的素材呈現藝術作品及展覽的各個面貌，讓民眾在家中也能漫遊雲端的美術館。





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▲館長李玉玲與獲選本屆高雄獎的新銳藝術家等人，共同線上視訊交流，體驗「2021高雄獎」數位平台。（圖／高美館提供）

× ▲館長李玉玲與獲選本屆高雄獎的新銳藝術家等人，共同線上視訊交流，體驗「2021高雄獎」數位平台。（圖／高美館提供）

「高雄獎」是台灣最具前瞻性的當代藝術獎項之一，本次第25屆高雄獎共有626位參賽者同台競獎，在30位專業評審委員經過初、複審的審慎評選下，遴選出最高榮譽的「高雄獎」首獎得主魏柏任、蔡國傑、李奎壁，「何創時書法篆刻類特別獎」由張天健獲獎，另有5大藝術類項優選獎得主及入選藝術家16名，共26位藝術新秀脫穎而出。





▲高美館「2021高雄獎－線上展覽」平台正式登場。（圖／高美館提供）

× ▲高美館「2021高雄獎－線上展覽」平台正式登場。（圖／高美館提供）

高美館自2020年起即著手整合館內藝文資源，推動雲端藝術計畫，發展國際特展、當期展覽、專欄選粹、專題講座以及教育資源等服務之數位化藝術平台，透過豐富的展覽圖文內容、動態影像資料庫以及AR/VR技術呈現藝術典藏作品等多重視角，讓喜好藝文活動的民眾在家中也能夠隨心所欲地欣賞展覽，度過充實美好的「防疫線上藝文生活」。更多高美館線上藝廊內容，請詳官網或臉書粉絲團「高雄市立美術館」查詢。



