彭文正轟蔡英文早偷打過輝瑞疫苗！陳時中護航：過分了
國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(13)日又捎來壞消息，公布國內新增174例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增26例死亡。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-13 15:08:19｜2021-06-13 16:00:35
資深媒體人彭文正，在網路直播節目中爆料，「總統蔡英文自己偷偷打了輝瑞疫苗，還出來演戲，叫大家打高端疫苗」甚至對外喊話，強調掌握可靠消息來源，希望力勸周遭親友，絕對不要打國產疫苗。
對此，面對彭文正攻擊總統偷打輝瑞疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示：「一定不會有，總統有表達過相關的期待，總統有自己的選擇跟考量，偷偷打輝瑞，尚待證實，不過我覺得是過分了」。
指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。
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