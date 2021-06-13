COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

彭文正轟蔡英文早偷打過輝瑞疫苗！陳時中護航：過分了

▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)
▲為了因應疫情，陸軍33化學兵群支援北市府設置快篩站消毒。(圖／軍聞社提供)

記者劉雅文/台北報導

2021-06-13 15:08:19｜2021-06-13 16:00:35

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(13)日又捎來壞消息，公布國內新增174例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增26例死亡。

我是廣告 請繼續往下閱讀
資深媒體人彭文正，在網路直播節目中爆料，「總統蔡英文自己偷偷打了輝瑞疫苗，還出來演戲，叫大家打高端疫苗」甚至對外喊話，強調掌握可靠消息來源，希望力勸周遭親友，絕對不要打國產疫苗。

對此，面對彭文正攻擊總統偷打輝瑞疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示：「一定不會有，總統有表達過相關的期待，總統有自己的選擇跟考量，偷偷打輝瑞，尚待證實，不過我覺得是過分了」。

指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.68%83.32%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.55%13.45%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

您能夠接受「私打疫苗」這件事嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀