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從中醫觀點「風為百病之長」，為六淫中主要的致病因素，是所有外感疾病的源頭，且在一年四季都會出現！扶原中醫診所總院長郭大維醫師進一步解釋：「雖然風是在大自然自然流動的氣，但當與其他的濕邪、寒邪、燥邪集合在一起，就會形成風濕、風寒、風燥的症狀。」
郭大維醫師說：「尤其在夏季常遇到患者各種疾病，仔細診治後都會發現許多都是『風邪』所造成。」可能早上出門早上還好，結果一到中午以後就頸部僵硬，甚至頭痛、頭暈的狀況，其實這些都是風邪所引起的。
皮膚、關節痛、過敏、咳嗽、頭暈可能都與風邪有關
尤其夏季比較常出現「風邪」入侵，主要是因為長吹電風扇，甚至有些人開車，就喜歡把風開到最強，且對臉、脖子吹，甚至有些人電扇直接對著自己吹整晚，但多數人以為被風吹到頂多感冒而已，其實對身體的影響不只如此。
郭大維醫師指出：「有患者說睡到一半腳抽筋、關節疼痛，其實原因就在整個晚上電風扇都對著腳吹，可能過去陳年舊疾沒有好，局部性的關節就會出現疼痛。」不只如此，開著電扇狂吹對皮膚也有影響，郭大維醫師說：「有些人因為在外面工作很熱，一進到室內就把電扇對人吹，就會發現怎麼皮膚出現局部搔癢，手肘、腳窩、腋下、頸部，這其實就是『風疹』，西醫講的異味性皮膚炎。」
中醫師傳授3招改善「風邪入侵」
風邪無所不在，且風性善行而數變，對人體引起的疾病百種，包含：過敏、頸部僵硬、肌肉疼痛都有可能，但如果風邪已入侵體內了，又該如何處置，郭大維醫師建議可從以下方式獲得改善。
一、喝薑母茶
如果發現已經風邪導致我們腸胃不舒服的話，可以在夏季喝「薑母茶」，因為夏季很熱身體的熱沒辦法釋放出來，藉由薑母茶一喝，身體毛孔微微打開，流汗完症狀就改善。
二、刮痧
中醫說風邪從你的頭先出來的，可能因為從外面溫度很高，進到室內就吹電扇，造成腦部血管急劇收縮，造成頭痛、頭暈，可以藉由刮痧讓局部微血管擴張，讓症狀就會比較和緩，形成一個物理性的改變，風邪開了毛孔讓他出去，患者症狀就可以解決了。
三、電風扇不直接對人吹
如果真的要吹電風扇的話，郭大維醫師強調：「盡量不要直接吹到身體，你可以用間接的方式，把電風扇對著牆壁吹，然後這個反彈的風再對著我們，減弱直接吹到強風的情況。」此外，如果從室外進到室內的人，一定要把汗擦乾。
至於如果是容易抽筋、關節痛的患者，不妨穿個薄的長褲睡覺，保護腿部的氣血運行的道路。
隨著天氣越來越炎熱，注意冷氣或電風扇不要對著人吹，許多病痛或許可以慢慢緩解，在炎熱的夏季中也能好好養生。
文／王芊淩 圖／何宜庭
本文授權轉載自《Heho健康》，原文為： 電扇吹整晚不僅易頭痛還常抽筋！「風邪入侵」是百病源頭，中醫師教3招破解
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