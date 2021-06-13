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G7將簽「卡比斯灣宣言」　力拚100日內開發疫苗擋疫情

▲外媒報導，G7領袖在週六（12）的會議中達成共識，將簽署「卡斯比灣宣言」，旨在預防未來再次出現傳染病大流行。（圖／美聯社／達志影像）
▲外媒報導，G7領袖在週六（12）的會議中達成共識，將簽署「卡斯比灣宣言」，旨在預防未來再次出現傳染病大流行。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-13 13:55:29｜2021-06-13 14:03:54

七大工業國組織（G7）近日在英國康瓦爾（Cornwall）卡比斯灣（Carbis Bay）進行一連3天的峰會，表達對防治新冠肺炎（COVID-19）的支持。各國領袖在週六（12）的會議中達成共識，將簽署「卡比斯灣宣言」，旨在預防未來再次出現傳染病大流行。

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綜合外媒報導，G7領袖將簽署「卡比斯灣宣言」（Carbis Bay declaration）旨在承諾未來若再次爆發傳染疾病，將開發疫苗、診斷方法以及治療方式縮短在100天內。G7與聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）一同致力於保護世界免於下一個疫情的威脅。

聯合國秘書長古特雷斯表示，現在有能力生產新冠疫苗的國家應該要成立一個緊急工作小組，與跨國組織、全球疫苗免疫聯盟（Gavi）、國際金融組職合作，確保全球疫苗接種計畫順利進行。如果不這麼做，發展中國家疫情仍有可能像野火一樣傳播、難以消滅，變種病毒的出現也會導致疫苗的有效性降低。

「卡比斯灣宣言在政府和其他組織如何快速反應疫情的描述上，借鑒了世界衛生組織（WHO）「流行病防範夥伴關係」（Pandemic Preparedness Partnership）的獨立報告。G7峰會東道主英國在一份聲明中表示，確定流行疾病的威脅後的100天對於疫情發展至關重要，最好的情況是能夠防治疾病演變成大流行。

英國聲明稱，G7各國將致力縮短疫苗開發、治療方式、診斷方式所需的時間，加強全球監測網路和病毒基因組序列能力，並支持改革世界衛生組織。英國首相強生呼籲G7支持全球流行疾病雷達的設置，並宣布投入1000萬英鎊，成立一個動物疫苗製造和研發中心，加快交入針對牲畜疾病的疫苗交付。

強生表示，要完全戰勝新冠肺炎，還需要有能力防止類似的大流行重演，人們要從過去18個月的疫情中學習，做出不同的判斷。去年全世界已經推出了幾種有效防治新冠肺炎的疫苗，現在要做的是將疫苗送到需要的人手中。

世界衛生組織秘書長譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）也對「卡比斯灣宣言」表達歡迎，現在世界正從新冠肺炎疫情中逐漸復甦、重建，有必要建立共同面對流行疾病以及應對的系統，找到共同方案來解決各方面的差距。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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