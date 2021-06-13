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上海復星掌握台灣BNT代理權？陳時中：不要干擾我們

▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-13 15:01:42｜2021-06-13 15:59:20

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心今（13）日又捎來壞消息，公布國內新增174例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增26例死亡。

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根據中國大陸媒體報導，中國上海復星醫藥公司，在股東大會上向投資人表示，德國BNT疫苗的大中華區代理權在復星，台灣不管是民間還是官方採購，都必須透過上海復星。

對此，指揮中心也做出回應，指揮中心指揮官陳時中表示：「他們宣稱有代理權，我們會尊重代理權，因為這是一種商業行為，但我們也期盼有代理權，也不要干擾到我們購買疫苗」。

另外，台灣今年第5度，沒有獲邀參與世界衛生大會（WHA），日本參議院提出議案要求各國同意台灣從明年起參與，對於各國支持台灣與會，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中表示感謝。

陳時中提到，對於國際理念相近的國家，都抱持肯定跟期待的態度，外館跟我們自己都會積極溝通跟聯繫，也特別感謝前兩天，日本整體國會議員起立，支持台灣參加WHA，感謝他們對我們的肯定。

指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
16.68%83.32%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86.55%13.45%
2021-06-11-2021-06-14
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