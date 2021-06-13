上海復星掌握台灣BNT代理權？陳時中：不要干擾我們

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對此，指揮中心也做出回應，指揮中心指揮官陳時中表示：「他們宣稱有代理權，我們會尊重代理權，因為這是一種商業行為，但我們也期盼有代理權，也不要干擾到我們購買疫苗」。
另外，台灣今年第5度，沒有獲邀參與世界衛生大會（WHA），日本參議院提出議案要求各國同意台灣從明年起參與，對於各國支持台灣與會，衛福部長、指揮中心指揮官陳時中表示感謝。
陳時中提到，對於國際理念相近的國家，都抱持肯定跟期待的態度，外館跟我們自己都會積極溝通跟聯繫，也特別感謝前兩天，日本整體國會議員起立，支持台灣參加WHA，感謝他們對我們的肯定。
指揮中心統計，累計869,247例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含846,797例排除)，其中12,921例確診，分別為1,155例境外移入，11,713例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中437例死亡。
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