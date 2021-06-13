嚴防私打疫苗　蘇貞昌要求CDC公開配發與施打情況

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就醫療物資整備方面，CDC表示目前「床足、藥夠丶不漏接（確診病患）」，其中專責病床已較5月初的病床數倍增，目前全國最大總床數約9,200多床，空床數還有7,000床，空床率達76%，即便疫情較為嚴重的雙北地區，空床數仍有1,300多床；除了收治量能量更充足外，加上從6月11日起，已有18家民間救護車業者、超過百輛救護車加入協助後送作業，之前曾發生「流浪救護車」的問題已解決，可大幅降低地方醫療院所的負擔。
另外，CDC也表示，先前到貨的72萬4,900劑AZ疫苗，在醫護人員發揮精湛技術下，順利完成接種人數已達77萬4,260人次、增加了近5萬人次，蘇貞昌除了感謝第一線醫護人員珍惜資源、讓更多民眾能夠施打到疫苗外，也強調現在日本捐贈的124萬劑疫苗已經開始施打，要求CDC後續將各地疫苗的配發及施打情形予以公開透明化，並督導各地方政府依循施打規定接種，杜絶私相授受的狀況再發生。而疫苗配發的原則，應考量各地方受疫情影響的輕重程度、地方資源多寡的特殊性等因素，妥適酌予加發配比數量，以符合比例原則。
端午連假交通運輸部分，基於避免跨區移動、人流群聚，造成新一波疫情擴散，降低台鐵、高鐵與國道客運8成以上的運量，也降低了6成的國道中長程車流，但卻也讓假日仍需通勤的民眾、物流及公共運輸服務業感到不便，蘇貞昌指示交通部、內政部持續針對各地方匝道的特性，在達到降低中長程返鄉小客車車流的目的下，彈性調整匝道管制方式，讓一般通勤車輛、民生物流及大客車可以順利進出匝道。
最後，針對移工住宿的管理作為，蘇貞昌也要勞動部、經濟部、科技部等部會拿出具體辦法，持續落實監督大型企業與仲介業者，因應更嚴格的防疫需求，改善移工居住及工作環境，如無法達到防疫目的者，也要有相對應的課責處置。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。