中市獲配發7萬劑疫苗　前五類對象13日起開打

（中央社記者郝雪卿台中13日電）台中市12日獲中央配發7萬劑AZ武漢肺炎疫苗，台中市政府商請4家專責醫院今天起連續2天為前五類對象施打，至於85歲以上長者則將於15日至17日依通知接種。





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武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情嚴峻，台中市12日獲中央配發7萬劑AZ疫苗，市府特別商請衛生福利部台中醫院、豐原醫院、中國醫藥大學附設醫院及童綜合醫院等4家專責醫院，今日起一連2天開放第一至五類人員預約施打。





市府表示，依照中央規定，一至五類對象包含醫事人員、中央及地方政府防疫人員、高接觸風險第一線工作人員、因特殊情形必要出國者、機構社福人員及其受照顧者與洗腎患者等。





市府指出，由於中央規定這次開放前六類人員進行施打，不過施打的人數，遠超過分配到的疫苗，再加上中央配發給第六類75歲以上長者的疫苗數量，為依照當地75歲以上老年人口數配27%，台中市獲配約3萬6000劑，因數量不足，因而這次優先開放85歲以上長輩施打。





至於85歲以上長輩施打疫苗時間，市府表示，為15 日至17日連續3日，市府已完成各區造冊，各區陸續發送「施打疫苗通知單」，以「分里、分時段」原則分流接種，通知單上也會標示施打地點與時間，無需另外提出申請。（編輯：黃世雅）1100613



