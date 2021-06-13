迎接轉乘新紀元 高雄輕軌測試駛進C20台鐵美術館站
高市府捷運局正進行由輕軌C17鼓山公所站至C20臺鐵美術館站，車輛動態淨空檢查測試，副市長林欽榮今（13）日上午前往輕軌C20臺鐵美術館站視察，聽取捷運局報告最新施工狀況及機電安裝測試進度，並與輕軌團隊參與輕軌車輛動態測試，由C20臺鐵美術館站下行至C18鼓山站，視察車行狀況及沿途工程進度。
記者蔡佳宏／高雄報導
2021-06-13 15:34:46
林欽榮表示，輕軌動態淨空檢測讓列車首次行駛至C20臺鐵美術館站，不僅象徵輕軌成圓的目標更邁進一步，也代表輕軌轉乘臺鐵的新紀元即將來臨，市民朋友搭乘公車或輕軌即可轉乘城際運輸，讓高雄的大眾運輸工具將更有競爭力。
同時市府設定今(110)年底輕軌大南環營運路線延伸至C20臺鐵美術館站、明(111)年更延伸至C24愛河之心站，林欽榮期勉輕軌團隊雖疫情期間造成相關工程的進行有些不便，但團隊仍應全力推動輕軌各項工程，儘快讓市民享受輕軌服務帶來的便利生活，並指示團隊接續辦理輕軌車輛與供電、車輛與號誌、車輛與行控中心間的通訊等子系統間之介面測試，為日後之系統整合測試暖身。
捷運局長吳義隆指出，輕軌C18鼓山站與C20臺鐵美術館站均緊鄰臺鐵鼓山車站及美術館車站，今年底高雄輕軌營運路線將由C17鼓山區公所站延伸至C20臺鐵美術館站，輕軌將可轉乘台鐵，提供市民更便利多元的交通運輸服務。輕軌年底通車後配合鐵路綠園道，將連貫美術館園區及駁二藝術特區兩大藝文園區，輕軌路網藝文通路成型，讓觀光客到高雄旅遊有更方便的交通動線，並可體驗豐富的藝文特色，進而促進地方經濟繁榮發展，後續測試期間也提醒用路人務必遵照義交指揮，禮讓輕軌通行，確保人車安全。