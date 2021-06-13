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獨／大S低調行善！對疫苗荒有感　經紀人回應了

▲大S激動言論引起熱議，但私下默默行善。（圖／大S微博）
▲大S激動言論引起熱議，但私下默默行善。（圖／大S微博）

記者朱曼寧/台北報導

2021-06-13 21:39:51

藝人大S（徐熙媛）近日風波不斷，從鬧婚變、屠殺文，到微博轉發的「我要疫苗」書法照片，引起高度關注，受到不少網紅、網友攻擊。其中，她12日凌晨在IG限時動態寫下：「我只想說，我們被集體屠殺了！蔡！屠殺我們。」一文備受矚目，簡短地字句看得出來她的憤怒及真性情，但她並未對疫情議題多做說明。據悉，大S言詞激烈，私下卻低調行善，對此，《NOWnews今日新聞》今（13日）致電大S經紀人廖瑋琪，經紀人作出回應。

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▲大S激動言論引起熱議。（圖／大S微博）
▲大S（右）敢怒敢言。（圖／大S微博）
大S個性直率剛烈，敢怒敢言，她向來習慣用激烈的言詞表達看法，早期她對減肥態度就曾說過「要麼瘦要麼死」、也曾寫過歌曲《愛你愛到死》來闡述對愛情的看法，可謂是語不驚人死不休。這次大S站出來，替等不到疫苗，卻也「迫切需要疫苗」的民眾發聲，她「見義勇為」的激烈言論，因此被誤解、批評，甚至懷疑大S精神狀況出問題。對此，經紀人解釋：「她半夜向中央大聲疾呼，並不是一時情緒性的發文，她只是想表達一個市民等不到疫苗的心聲。」

▲大S激動言論引起熱議。（圖／大S微博）
▲大S希望大家都能趕緊施打疫苗。（圖／大S微博）
生長在台灣的大S，心繫著疫苗，她認為疫情延燒，讓大家都有疫苗打才是解決疫情根本之道。據了解，大S一直以來低調行善，私下將捐款事項固定交給徐媽媽處理，這次疫情也會以徐媽媽的名義，捐贈物資給需要的單位，希望能有實際的幫助，也盼不要再被外界過度解讀。

此外，疫苗問題吵翻天，不僅大S喊話需要疫苗，演藝圈內，綜藝大姐張小燕率先發文「別再刁難，給我們疫苗。」到張清芳發起「讓我陪你等到疫苗」活動、及吳佩慈接力寫下：「希望大家都能有想打就可以打到疫苗的自由。」藝人們說出心聲，不免遭受酸民攻擊，不過獵巫、抨擊顯然已不是當下最好的解決辦法，戴好口罩、減少外出，是保護自己及他人較好的做法。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
18.02%81.98%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.12%14.88%
2021-06-11-2021-06-14
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