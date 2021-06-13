男大鬧急診室！醫不忍酸「真的很疫苗」 護理師愣住秒懂
國內本土案例激增，全台第三級疫情警戒延至6/28，為了防堵疫情擴散，讓站在第一線醫護人員每天都忙到翻掉。對此，急診醫師白永嘉昨（12）日就在臉書粉專上分享一則故事，表示急診室一名病患對護理師大小聲，他當下隨即上前制止，但事後忍不住說「真的很『疫苗』！」沒想到身旁的護理師竟馬上理解，原因曝光後，至今已吸引超過1.4萬人按讚、分享。
編輯中心/綜合報導
2021-06-13 16:01:18｜2021-06-13 16:09:50
白永嘉醫師昨日於臉書粉專《急診醫師的眼睛（白永嘉醫師） 》上發文，表示一名騎車自摔的男子來到急診室，卻對護理師大小聲，他當下雖然上前制止，但事後仍忍不住說「他真的超『疫苗』！」沒想到身旁護理師一聽馬上明白。
白永嘉解釋，「疫苗」就等於「每個人都想打」的意思，「如果你真的忍不住想罵人，就罵他『疫苗』吧 ！！！他可能也不知道你在罵他，而且打開電視，大家開口閉口都是疫苗⋯⋯」。白永嘉最後無奈呼籲，「自以為拿健保卡繳掛號費就是大爺的人，疫情期間，收斂一點，別太『疫苗』喔」。
貼文曝光後，至今已吸引超過1.4萬人按讚，不少網友紛紛留言回應「我上班的地方很多需要被疫苗的人」、「完了，要造成流行了」、「2021最佳流行語」、「新名詞，但真的太貼切了」、「立馬筆記！不懂⋯這些來急診室大呼有叫的人⋯有人逼你來嗎？⋯⋯真的很疫苗」、「為什麼這麼多不理智沒同理心欠疫苗的人」、「罵得好！罵得真是高級啊」。
意外創造的流行語，吸引相當多人按讚、轉貼，也讓白永嘉於留言處搞笑表示「拍謝帶壞大家，PO醫學常識，都沒那麼多分享」。（編輯：陳雅雲）
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