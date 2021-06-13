日本民眾宅不住　江之島人潮較5日大幅成長63%

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根據行動電話位置資訊，拿12日各主要地點外出人潮跟一週前的5日下午同時段相比，可以發現東京都原宿站、新宿歌舞伎町及東京站外出人潮雖有減少，但在台場增加33.6%、秋葉原站增加13%、銀座站也增加11.8%。
在首都圈觀光地部分，神奈川縣的江之島人潮較上週六大幅增加63%、鎌倉站前的商店街「小町通」增加了45.9%，連箱根町也都成長31.5%，不少日本民眾已開始利用假日出遊。
日本放送協會（NHK）報導，昨天主要地點外出人潮跟前4週的週末日及國定假日平均值相比，普遍呈現成長趨勢。
東京都澀谷站外的「澀谷全向交叉路口」附近白天外出人潮成長13%、晚間減少4%；東京站附近白天增加17%、晚間增加7%；名古屋站附近白天增加24%、晚間增加30%。
大阪梅田站附近白天增加35%、晚間增加46%；神戶市三宮站附近白天增加12%、晚間增加30%；京都站附近白天成長39%、晚間成長38%，可以看出東京都、關西地方3府縣及愛知縣，外出人潮都較前幾週明顯成長。
日本政府目前共對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」，除了較晚被納入的沖繩縣原本就將實施到6月20日，其餘9地原本預計5月31日解除；但這9地疫情未見明顯改善，日本政府決定延長到6月20日。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100613