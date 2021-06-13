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日本民眾宅不住　江之島人潮較5日大幅成長63%

▲日本早前解除緊急事態宣言，民眾可能已經出現「自肅疲勞」，個地觀光景點開始出現人潮。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本早前解除緊急事態宣言，民眾可能已經出現「自肅疲勞」，個地觀光景點開始出現人潮。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-13 17:40:01

（中央社東京13日綜合外電報導）日本包括東京都、大阪府在內共10都道府縣，將於本月20日解除「緊急事態宣言」。這10地民眾可能對長期防疫已感疲勞，例如昨天前往知名觀光地江之島民眾，較5日大幅成長63%。

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日本TBS電視台報導，就在距離6月20日「緊急事態宣言」解除日僅剩一週前夕，日本首都圈12日前往觀光地的外出人潮有增加傾向。

根據行動電話位置資訊，拿12日各主要地點外出人潮跟一週前的5日下午同時段相比，可以發現東京都原宿站、新宿歌舞伎町及東京站外出人潮雖有減少，但在台場增加33.6%、秋葉原站增加13%、銀座站也增加11.8%。

在首都圈觀光地部分，神奈川縣的江之島人潮較上週六大幅增加63%、鎌倉站前的商店街「小町通」增加了45.9%，連箱根町也都成長31.5%，不少日本民眾已開始利用假日出遊。

日本放送協會（NHK）報導，昨天主要地點外出人潮跟前4週的週末日及國定假日平均值相比，普遍呈現成長趨勢。

東京都澀谷站外的「澀谷全向交叉路口」附近白天外出人潮成長13%、晚間減少4%；東京站附近白天增加17%、晚間增加7%；名古屋站附近白天增加24%、晚間增加30%。

大阪梅田站附近白天增加35%、晚間增加46%；神戶市三宮站附近白天增加12%、晚間增加30%；京都站附近白天成長39%、晚間成長38%，可以看出東京都、關西地方3府縣及愛知縣，外出人潮都較前幾週明顯成長。

日本政府目前共對東京都等10都道府縣發布「緊急事態宣言」，除了較晚被納入的沖繩縣原本就將實施到6月20日，其餘9地原本預計5月31日解除；但這9地疫情未見明顯改善，日本政府決定延長到6月20日。（譯者：黃名璽/核稿：陳政一）1100613

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
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2021-06-11-2021-06-15

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