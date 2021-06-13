中國湖北驚傳天然氣爆炸 菜市場被炸翻釀12死、138傷
中國湖北省十堰市張灣區艷湖小區今（13）日上午6時發生天然氣爆炸，41廠菜市場被炸毀，由於當地早上就有菜販營業和前往市場吃早飯的民眾，爆炸導致多人受困，當地警消目前已救出150人，12人死亡、138人受傷，其中37人重傷。
要聞國際中心林孝萱/綜合報導
2021-06-13 16:03:23｜2021-06-13 16:21:23
中國媒體報導，湖北省十堰市應急管理部表示13日上午6時半接獲，十堰市張灣區艷湖小區發生燃氣爆炸事故，爆炸造成多人受困。管理部部長黃明立連線湖北省應急管理廳、省消防救援總隊，與在現場的十堰市政府和消防救援支隊通話，調度了解事故有關情況，當地消防救援隊伍已派出38輛消防車、173名指戰員、6頭搜救犬到場支援。
中國媒體引述當地張姓目擊者描述，爆炸當時他剛好準備到市場吃早餐，突然聽到巨大爆炸聲，然後整個菜市長就被「炸翻」了，磚頭瓦礫噴濺到空中。湖北省十堰市已成立現場搶險救援指揮部，省級應急專班成立，從全省調集醫療專家和資源後續處置工作正在進行，事故原因正在調查，初步判斷是天然氣爆炸引起。
天然氣爆炸意外發生後，多位中國網友在微博平台發布「十堰41廠集貿市場煤氣爆炸，血庫告急，急需用血，請廣大市民積極獻血」等消息。對此，湖北省十堰市中心血站表示，當地血庫充足正在進行有序採集工作。