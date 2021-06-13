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屏東東港篩檢外籍船員採高標PCR篩檢　首日39人全陰性

▲屏東縣啟動外籍船員篩檢作業，首日針對檢疫滿14天之境外僱用船員篩檢，共計39人，PCR結果全部陰性。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.13）
▲屏東縣啟動外籍船員篩檢作業，首日針對檢疫滿14天之境外僱用船員篩檢，共計39人，PCR結果全部陰性。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.13）

記者黃正忠／屏東報導

2021-06-13 16:58:38

屏東縣啟動外籍船員篩檢作業，12日首日針對檢疫滿14天之境外僱用船員篩檢，共計39人，PCR結果全部陰性，並已辦理入境完成；縣府表示，由於快篩陰性不代表沒有染疫，也有可能是偽陽性，縣長潘孟安慎重起見，在評估縣內醫療量能尚能負荷下，以就業服務法引進之外籍船員全部採PCR檢驗，以最高標準防杜病毒，避免出現破口。

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▲屏東縣率全國之先，在東港設置外籍船員正壓式PCR篩檢站，引起船長們關注，13日一早還有船長帶著外籍船員自行跑到篩檢站希望安排檢驗。（圖／屏東縣政府提供,
▲屏東縣率全國之先，在東港設置外籍船員正壓式PCR篩檢站，引起船長們關注，13日一早還有船長帶著外籍船員自行跑到篩檢站希望安排檢驗。（圖／屏東縣政府提供, 2021.06.13）
屏東縣率全國之先，在東港設置外籍船員正壓式PCR篩檢站，消息傳開後，引起船長們關注，13日一早還有船長帶著外籍船員自行跑到篩檢站，希望安排檢驗。

屏東縣政府海洋及漁業事務管理所指出，篩檢站預計篩檢遠洋漁船境外僱用已入境的200位外籍船員、及透過就業服務法引進已入境的800多名外籍船員，均造冊依序安排全面檢驗，如果船長們有需求，可以向東港區漁會申請，由漁會彙整造冊提供縣府安排。

東港篩檢站啟動二天來，外籍船員都相當配合篩檢作業，依序排隊並保持社交距離，採檢過程很順利。而首日針對境外僱用外籍船員39人PCR篩檢，全部陰性，13日進行就業服務法引進僱用的外籍船員共103人篩檢，結果尚未出爐。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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