猝死原因不只隱形缺氧？指揮中心釋疑

國內疫情嚴峻，且不斷出現有非確診者在家猝死案例，有媒體提問國外有資料指出猝死不只是隱形缺氧導致，可能還有肺栓塞的狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（13）日說明，國內臨床上的確有出現，不過目前看來還是歐美發生機率較高， 還需要再觀察。
記者黃仁杰／台北報導
2021-06-13 16:47:21｜2021-06-13 17:50:39
針對在家中猝死的個案，羅一鈞指出，家中猝死會有司法相驗，如果有法醫的診斷結果都會後續收集，以今天4位來說，有兩位在家中過世，有一位還要跟法醫協助提供資料，另一位目前看來是有糖尿病病史，但是因為還沒解剖，無法確定死因，不過以CT值小於30看來病毒量還是有的。
而在肺栓塞部分，羅一鈞表示，國外死亡病例分析有提到，肺栓塞還是歐美發生機率高還沒有很完整分析資料，不過確實有臨床回饋有出現肺栓塞的病例，不過反而是快出院的時候才發現，包含呼吸困難和氧氣下降，但算是蠻少數，我們每週還是會做重症教育訓練，如果透故電腦斷層或是其他方式有發現病程中有肺栓塞，都會做案例分享。
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