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猝死原因不只隱形缺氧？指揮中心釋疑

▲羅一鈞今（13）日說明，國內臨床上的確有出現肺栓塞，不過目前看來還是歐美發生機率較高， 還需要再觀察。（圖／指揮中心提供）
▲羅一鈞今（13）日說明，國內臨床上的確有出現肺栓塞，不過目前看來還是歐美發生機率較高， 還需要再觀察。（圖／指揮中心提供）

記者黃仁杰／台北報導

2021-06-13 16:47:21｜2021-06-13 17:50:39

國內疫情嚴峻，且不斷出現有非確診者在家猝死案例，有媒體提問國外有資料指出猝死不只是隱形缺氧導致，可能還有肺栓塞的狀況，指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞今（13）日說明，國內臨床上的確有出現，不過目前看來還是歐美發生機率較高， 還需要再觀察。

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針對在家中猝死的個案，羅一鈞指出，家中猝死會有司法相驗，如果有法醫的診斷結果都會後續收集，以今天4位來說，有兩位在家中過世，有一位還要跟法醫協助提供資料，另一位目前看來是有糖尿病病史，但是因為還沒解剖，無法確定死因，不過以CT值小於30看來病毒量還是有的。

而在肺栓塞部分，羅一鈞表示，國外死亡病例分析有提到，肺栓塞還是歐美發生機率高還沒有很完整分析資料，不過確實有臨床回饋有出現肺栓塞的病例，不過反而是快出院的時候才發現，包含呼吸困難和氧氣下降，但算是蠻少數，我們每週還是會做重症教育訓練，如果透故電腦斷層或是其他方式有發現病程中有肺栓塞，都會做案例分享。

▲指揮中心今（13）日公布死亡個案狀況。
▲指揮中心今（13）日公布死亡個案狀況。
▲指揮中心今（13）日公布死亡個案狀況。
▲指揮中心今（13）日公布死亡個案狀況。
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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