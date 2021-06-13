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這比較特別！英國女王「蛋糕這樣切」　G7領袖緊張站超遠

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在G7峰會的招待活動上堅持以「儀式用長劍」切蛋糕。（圖／美聯社／PA）
▲英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）在G7峰會的招待活動上堅持以「儀式用長劍」切蛋糕。（圖／美聯社／PA）

編輯中心/綜合報導

2021-06-13 19:07:00

今年七大工業國集團（G7）峰會11日在英國康瓦爾（Cornwall）揭開序幕，英國皇室更是於12日在伊甸園（Eden Project）接見各國領袖，宴會期間95歲的英國女王伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）還堅持使用「儀式用長劍」切蛋糕，在場賓客更被女王的模樣逗得哈哈大笑。

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綜合外媒報導，在G7峰會招待會上，女王要切下翻糖蛋糕替活動開幕時，身旁的康瓦爾郡尉（Lord-Lieutenant of Cornwall）柏立索（Edward Bolitho）便遞上了「禮儀劍（Ceremonial Sword）」，就算一旁的助手提醒有正常的蛋糕刀，女王仍堅持拿著長劍回答「我知道有一般的刀子，但我想用這把比較特別」。

▲英國女王伊莉莎白二世（Queen
▲女王還拒絕了助手提供的「一般蛋糕刀」，解釋用禮儀劍「比較特別」。（圖／美聯社／PA）
不僅如此，女王拿起長劍後還一度無法成功切下蛋糕，就連陪侍在旁的凱特王妃和英國查爾斯王儲妻子卡蜜拉也哭笑不得，當女王最後在卡蜜拉的協助下完成了切蛋糕儀式，現場賓客更是被女王的幽默感逗得捧腹大笑。

本次為期3日的G7峰會參與領袖包含主辦方英國首相強生（Boris Johnson）、美國總統拜登（Joe Biden）、日本首相菅義偉、德國總理梅克爾（Angela Merkel）、法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）、義大利總理德拉吉（Mario Draghi）、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau），而其中最受矚目的官方行程就是13日女王將親自接見拜登伉儷，這也是女王所接見的第13位美國總統。（編輯：楊智傑）

 

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2021-06-11-2021-06-15

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