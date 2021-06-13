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柯文哲批內線交易　陳其邁：其實你還有2天的時間可以做

▲陳其邁說：「我當市長，當然要把這些長輩顧得好好的，當然要提早做準備」。（圖／高雄市政府提供）
▲陳其邁說：「我當市長，當然要把這些長輩顧得好好的，當然要提早做準備」。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

2021-06-13 17:40:18｜2021-06-13 17:45:59

對於高雄當天拿到疫苗就可以立刻施打，台北市長柯文哲昨（12）日質疑中央地方「資訊不對稱」，甚至說是「內線交易」，高雄市長陳其邁今天則回應「沒有內線，只有基層同仁的奉獻」、「假如你要做，其實你還有2天的時間可以做啊，2天都可以送達通知書」，陳其邁強調，在防疫期間「怎麼樣能夠齊心守護我們的國家，守護我們的人民，這個才是政治人物應該要去認真努力做的事情」。

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陳其邁表示，在防疫的過程裡面，大家要團結才能夠守護我們的家園，守護社區，大家彼此爭吵、彼此的指責，任何一個環節假如有破口，過去SARS的經驗就是一個非常慘痛的教訓；這些長輩年紀都很大了，高雄市的人口275萬，比台北多的9萬，土地面積也比台北多11倍，幅員那麼遼闊，「所以我當市長，當然要把這些長輩顧得好好的，當然要提早做準備」，用年齡層來做區分施打順序，這樣就不用讓我們的長輩操勞，每個人在家都可以得到好的服務，「這個才是政府存在的目的」。

▲高雄市衛生局疾病管制處處長何惠彬表示，這只是簡單的疫苗撥配邏輯，絕對沒有所謂的內線交易，只有工作經驗的累積。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市衛生局疾病管制處處長何惠彬表示，這只是簡單的疫苗撥配邏輯，絕對沒有所謂的內線交易，只有工作經驗的累積。（圖／高雄市政府提供）
對於台北市長柯文哲質疑中央和高雄有「政治上的內線交易」，高雄市竟能提早一周發給長輩疫苗注射通知單，根本就是「資訊不對稱」，陳其邁強調「沒有內線，只有基層同仁的奉獻」，中央疫情指揮中心在6月9日公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，高雄市當天決定疫苗施打原則之後，在6月10日，高雄市的民政局、警察局、里幹事全部都動起來，6月10、11、12日，3天就把所有的通知書全部都送達每一個長輩朋友的手上。

陳其邁直言，今天是6月13日，「其實你還有2天的時間可以做啊，兩天都可以送達通知書」，真的覺得基層同仁的貢獻應該要給予肯定，像疾管處的何惠彬處長，她是從基層做上來的，也歷任過好幾任市長，相信並沒有什麼顏色，在工作崗位上沒日沒夜，連她自己的小孩要考高中都沒時間陪她，衛生局的潘炤穎簡任技正及其他防疫人員也是一樣，尤其在防疫期間更要團結防疫，「怎麼樣能夠齊心守護我們的國家，守護我們的人民，這個才是政治人物，應該要去認真努力做的事情」。

對於柯文哲說高雄在一周前就知道，高雄市疾管處何惠彬處長回應指出，高雄市跟各縣市一樣，都是在6月11日才獲知疫苗實際分配數，高雄推算的方式很簡單，日本政府於6月4日贈送台灣124萬劑AZ疫苗，預計會分兩批配送，大約就是60萬劑，高雄市以往的疫苗分配數大概就是十分之一，所以抓至少6萬劑來預估，沒有什麼內線，就是這麼簡單的分配問題。

▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
▲6月13日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製圖）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
18.16%81.84%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.64%14.36%
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