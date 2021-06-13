柯文哲批內線交易　陳其邁：其實你還有2天的時間可以做

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對於台北市長柯文哲質疑中央和高雄有「政治上的內線交易」，高雄市竟能提早一周發給長輩疫苗注射通知單，根本就是「資訊不對稱」，陳其邁強調「沒有內線，只有基層同仁的奉獻」，中央疫情指揮中心在6月9日公布一到五類的公費疫苗優先施打對象，高雄市當天決定疫苗施打原則之後，在6月10日，高雄市的民政局、警察局、里幹事全部都動起來，6月10、11、12日，3天就把所有的通知書全部都送達每一個長輩朋友的手上。
陳其邁直言，今天是6月13日，「其實你還有2天的時間可以做啊，兩天都可以送達通知書」，真的覺得基層同仁的貢獻應該要給予肯定，像疾管處的何惠彬處長，她是從基層做上來的，也歷任過好幾任市長，相信並沒有什麼顏色，在工作崗位上沒日沒夜，連她自己的小孩要考高中都沒時間陪她，衛生局的潘炤穎簡任技正及其他防疫人員也是一樣，尤其在防疫期間更要團結防疫，「怎麼樣能夠齊心守護我們的國家，守護我們的人民，這個才是政治人物，應該要去認真努力做的事情」。
對於柯文哲說高雄在一周前就知道，高雄市疾管處何惠彬處長回應指出，高雄市跟各縣市一樣，都是在6月11日才獲知疫苗實際分配數，高雄推算的方式很簡單，日本政府於6月4日贈送台灣124萬劑AZ疫苗，預計會分兩批配送，大約就是60萬劑，高雄市以往的疫苗分配數大概就是十分之一，所以抓至少6萬劑來預估，沒有什麼內線，就是這麼簡單的分配問題。
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