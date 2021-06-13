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繼負壓隔離艙　林佳龍再募捐3000件防護服給殯葬業

▲國內本土疫情居高不下，前交通部長林佳龍創辦光合基金會，持續為國人貢獻心力，日前為台灣爭取到日本優先提供10部組合式負壓隔離艙，再度為殯葬業人員奔走，募集3000件防護服（圖／記者陳致宇攝）
▲國內本土疫情居高不下，前交通部長林佳龍創辦光合基金會，持續為國人貢獻心力，日前為台灣爭取到日本優先提供10部組合式負壓隔離艙，再度為殯葬業人員奔走，募集3000件防護服（圖／記者陳致宇攝）

記者孫唯容/綜合報導

2021-06-13 17:51:00

國內本土疫情居高不下，前交通部長林佳龍創辦光合基金會，持續為國人貢獻心力，日前為台灣爭取到日本優先提供10部組合式負壓隔離艙，再度為殯葬業人員奔走，募集3000件防護服﹔中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會發言人王薇君表示，感謝林佳龍的協助，昨晚已經收到防護服。

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光合基金會表示，日前中華民國葬儀商業同業公會全國聯合會理事長李濂松，以及發言人王薇君曾提出防護衣需求，說明殯葬業人員在執行勤務過程中，也有相當高的暴露風險，亟需3000件防護衣，分配給各地殯葬業者使用。

光合基金會指出，林佳龍得知該消息後，更邀請常年投入青年事務的「好溫度。台灣青年基金會」一起號召企業和團體，為這些辛苦的送行者添購防護衣，希望他們在協助家屬的同時，也能同時保障自身的安昨天晚上3000件防護衣已經送達聯合會，很快就能分送到各地的殯葬公會手上。

王薇君在臉書發文說，太魯閣事件後，林佳龍成為76行者的志工，在疫情中持續的關心著我們，日前林透過臉書看到自己為殯葬業人員請命，就多次通話瞭解殯葬從業人員的困境，積極協助，成為民間需求與政府單位的橋樑。

光合基金會強調，防疫警戒啟動至今，醫護人員在最前端不眠不休地守護，不只需要民眾投注資源來提升醫療量能，更需要掌聲與理解，於此同時，其他高暴露風險職業的從業人員，也需要大家一起守護。

光合基金會說，無論是什麼行業、什麼種族、什麼身分，我們都在為這片土地的防疫而努力。每一份理解，都是全體防疫的一份力量，每一份資源，都是這張防護網的一個環節。

▲前交通部長林佳龍表示，今日將有第一批10座先抵達桃園機場，組裝完成後馬上送到衛福部指定的醫院使用。(圖／擷取自林佳龍臉書)
▲前交通部長林佳龍為台灣爭取10座負壓隔離艙。(圖／擷取自林佳龍臉書)
 

 

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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