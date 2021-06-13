繼負壓隔離艙　林佳龍再募捐3000件防護服給殯葬業

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基金會指出，林佳龍得知該消息後，更邀請常年投入青年事務的「好溫度。台灣青年基金會」一起號召企業和團體，為這些辛苦的送行者添購防護衣，希望他們在協助家屬的同時，也能同時保障自身的安

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昨天晚上3000件防護衣已經送達聯合會，很快就能分送到各地的殯葬公會手上。

王薇君在臉書發文說，太魯閣事件後，林佳龍成為76行者的志工，在疫情中持續的關心著我們，日前林透過臉書看到自己為

多次通話瞭解殯葬從業人員的困境，積極協助，成為民間需求與政府單位的橋樑。

基金會強調，

防疫警戒啟動至今，醫護人員在最前端不眠不休地守護，不只需要民眾投注資源來提升醫療量能，更需要掌聲與理解，於此同時，其他高暴露風險職業的從業人員，也需要大家一起守護。

基金會說，

無論是什麼行業、什麼種族、什麼身分，我們都在為這片土地的防疫而努力。每一份理解，都是全體防疫的一份力量，每一份資源，都是這張防護網的一個環節。