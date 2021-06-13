高市今重回+0　陳其邁：照顧高雄長輩健康就是市長責任

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陳其邁也說，高雄市今天開打住宿型長照機構，共有269家、19000人，接種人員今天也前進高雄榮家等為住民施打疫苗，除前進機構，近期也會到各洗腎診所，為洗腎病人施打疫苗增強保護力。目前以燕巢榮家進度最快，今天可以打完。對於長期臥床無法出門者，陳其邁強調市府可提供到家裡施打疫苗， 統計居家護理3601人、完全臥床578人，會優先排程。
至於，外籍移工的快篩部分，陳其邁表示，目前已完成9449人快篩 都呈現陰性，感謝企業的配合。至於社區公費快篩，已完成9057人，也都呈現陰性。
針對疫苗如何分配的爭議，台北市長柯文哲暗諷「政治內線交易」，高雄市長陳其邁在今天的記者會也重申，過程沒有內線，只有基層同仁的奉獻及同心努力。
陳其邁指出，高雄市上周四民政局村里幹事都動起來，花了三天就送達老人疫苗通知書，讓長輩在家都可收到通知書，不用讓長輩操勞，這才是政府該做的服務，基層同仁的奉獻，要給予肯定，他們把長輩都當成自己親人，尤其我們疾管處何惠彬處長，歷任多任市長，沒有政治顏色，連自己小孩要考高中，都沒時間陪，我們該給他們更多鼓勵。
陳其邁說，台北市疫苗數是六都最多，因台北市醫療機構最多，第一波疫苗有限情況下，要先守醫療院所，分配最多；同樣的，高雄是南部醫療院最多地方，從醫療機構與人數，都可算出疫苗分配，每一支疫苗都很珍貴，我們要努力讓疫苗盡快安排接種，因此高雄會先做分配規劃。
陳其邁也強調，因應首次開放75歲以上長輩施打疫苗，接到很多市朋友反映，他人在台北等地工作但長輩住在高雄，煩惱要如何協助長輩接種疫苗，「不管長輩戶籍在哪，照顧高雄長輩健康就是市長責任」，他要求同仁必須將心比心，交代基層同仁「只許成功不許失敗，全力以赴就對了」，也用同理心去想如果是自己長輩獨居，兒女在外工作，心裡一定也會焦急。
陳其邁提到，高雄市人口約有276萬，比台北多一些，土地面積比台北大十倍，幅員遼闊，人口結構老化，當然要提早做準備，這才是政府存在的目的。
針對案12838在高雄足跡部分，衛生局簡任技正潘炤穎表示，案12838從工作地到高雄探訪親人，從5月28號到6月11號三度來回，在6月11號確診，針對足跡在高雄的部分，經過仔細盤點之後，掌握了81人進行採檢，目前這些人都是陰性，其他人也在適當的防護之下。
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