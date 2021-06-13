第一名是他！賈永婕曝募捐神隊友名單　小S、范范都幫忙

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賈永婕在臉書發文表示：「我們辦到了，醫院的副院長、醫生都說沒看過這麼快的速度把醫療物資送到他們手裡！」她透露這一切都要感謝諸多神隊友，其中神隊友第一名就屬富邦集團蔡明忠董事長了，她指出：「蔡董事第一時間聽完我的報告，以最快速度向醫護方確認這機器的效能，與需求的急迫性，他個人認捐了110 台，而且持續增加中！」
賈永婕接著說，除了集團外，演藝圈內的好友也幫忙了不少，包括小S、黑人、范范、鍾欣凌、于美人、柴智屏等人，她透露這些圈內好友，都是二話不說，義氣相挺到底，而老公也號召商界好友的支持，「各企業聽到都熱血支持！在這疫情下每個人都希望能貢獻一點力量！」賈永婕也非常感謝大家。
捐贈名單如下：
富邦集團 110台
星宇航空 20台
德杰集團 15台
忠泰集團 20台
海悅國際 5台
國美機構 5台
璞園建築團隊 5台
聯虹建設 5台
泰嘉開發 5台
黑人范范 2台
萬安生命 10台
遠雄集團 15台
欣華開發 4台
小S徐熙娣 1台
全坤建設 10台
海霸王集團 20台
皇翔建設 10台
陳仕榮 10台
福樺建設 10台
華泰大飯店 4台
鍾欣凌 2台
德杰羽森建案 2台
旭成投資 3台
于美人 2台
建築世代會-吉美 10台
久年營造 5台
何麗純 10台
柴智屏1台
賈永婕表示，另外還有幾位不公開的好友，目前總共330台，以上依捐贈順序提列。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
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