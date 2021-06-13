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第一名是他！賈永婕曝募捐神隊友名單　小S、范范都幫忙

▲賈永婕（左）募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院，曝光神隊友名單。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕（左）募捐高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院，曝光神隊友名單。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）

記者朱曼寧/綜合報導

2021-06-13 19:04:12

新型冠狀病毒（COVID-19）本土疫情嚴峻，藝人賈永婕不但每日贈送100個愛心便當給醫護人員，更在兩天內募到價值6804萬元的252台「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC），引起外界一片讚美。為疫情奔波忙碌的她，今（13日）稍早公布神隊友名單，表示：「史上最快速的捐贈！」

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▲高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）減少重症病患插管機率，同時降低護理人員的感染機率。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）減少重症病患插管機率，同時降低護理人員的感染機率。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
賈永婕在臉書發文表示：「我們辦到了，醫院的副院長、醫生都說沒看過這麼快的速度把醫療物資送到他們手裡！」她透露這一切都要感謝諸多神隊友，其中神隊友第一名就屬富邦集團蔡明忠董事長了，她指出：「蔡董事第一時間聽完我的報告，以最快速度向醫護方確認這機器的效能，與需求的急迫性，他個人認捐了110 台，而且持續增加中！」

▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
▲賈永婕募捐「救命神器」高流量氧氣鼻導管全配系統（HFNC）送給醫院。（圖／翻攝賈永婕的跑跳人生臉書）
賈永婕接著說，除了集團外，演藝圈內的好友也幫忙了不少，包括小S、黑人、范范、鍾欣凌、于美人、柴智屏等人，她透露這些圈內好友，都是二話不說，義氣相挺到底，而老公也號召商界好友的支持，「各企業聽到都熱血支持！在這疫情下每個人都希望能貢獻一點力量！」賈永婕也非常感謝大家。

捐贈名單如下：

富邦集團 110台

星宇航空 20台

德杰集團 15台

忠泰集團 20台

海悅國際 5台

國美機構 5台

璞園建築團隊 5台

聯虹建設 5台

泰嘉開發 5台

黑人范范 2台

萬安生命 10台

遠雄集團 15台

欣華開發 4台

小S徐熙娣 1台

全坤建設 10台

海霸王集團 20台

皇翔建設 10台

陳仕榮 10台

福樺建設 10台

華泰大飯店 4台

鍾欣凌 2台

德杰羽森建案 2台

旭成投資 3台

于美人 2台

建築世代會-吉美 10台

久年營造 5台

何麗純 10台

柴智屏1台

賈永婕表示，另外還有幾位不公開的好友，目前總共330台，以上依捐贈順序提列。

▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
▲國內新冠肺炎本土感染爆發，累計到13日共確診11638例。（圖/NOWnews製圖）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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