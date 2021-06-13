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風向變了？G7團結抗中　譚德塞：不排除實驗室洩新冠病毒

▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，新冠病毒源自實驗室外洩的假設尚未被排除，需要更多的資料進行研究。（圖／美聯社／的達志影像）
▲世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞表示，新冠病毒源自實驗室外洩的假設尚未被排除，需要更多的資料進行研究。（圖／美聯社／的達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-13 19:30:07

世界衛生組織（WHO）專家小組今年初前往新冠肺炎（COVID-19）最早爆發的地點湖北省武漢市考察，後發表報告稱病毒源自實驗室外洩的推論可能性極低。但歐美各國都呼籲中國應該公布被銷毀的數據，WHO秘書長譚德塞（Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus）週六（12）也改變態度，向七大工業國組織（G7）表示，尚未排除病毒源自實驗室外洩的可能。

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綜合外媒報導，G7領袖峰會近日在英國（Cornwall）舉行，各國領袖對加速疫情大流行疫苗、診斷及治療方式開發、改革WHO等議題有相當程度的共識。美國總統拜登（Joe Biden）早前於5月要求，美國情報機構在3個月內，針對新病毒是從實驗室外洩，還是源於自然界提交調查報告。拜登還在G7會議上促請各國領袖合作，對抗中國日益漸增的影響力，共同譴責北京強迫新疆少數民族勞動。

G7領袖簡報會後，針對新冠肺炎疫情議題，WHO秘書長譚德塞表示，世衛組織正在對病毒起源的第二階段調查做準備，而中國的合作以及資訊透明都還不足。譚德塞提到，是人們有權利知道病毒的起源是什麼，才能夠防止大流行再次發生，甚至不排除實驗室外洩的可能性，對任何假設都應該要抱持開放的態度。

譚德塞表示，要中國分享資料仍然存在困難，WHO需要中方的合作來研究病毒的起源；譚德塞被問到G7峰會是否討論了「病毒實驗室外洩論」時，回應「是的，（假設）被提出來討論」。WHO公衛緊急事件負責人瑞安（Mike Ryan）則解釋道，對於病毒起源仍有很多假設，譚德塞秘書長應世界衛生大會（WHA）的要求派遣專家小組，進行了很多研究，目前「所有的假設」都尚未被排除。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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