核二廠1號機月底前停機　台電3措施力保供電無虞

（中央社記者謝方娪台北13日電）台電針對核二廠1號機運轉至6月底前就會停機表示，後續80萬瓩電力缺口，將由嘉惠電廠二期機組與太陽能光電補足，歲修大型機組也將在近日回歸，評估整體供電無虞。





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核二廠1號機運轉執照今年12月27日到期，受限於燃料池貯存容量不足，無法運轉至執照屆期日，台電估計核二廠1號機6月下旬就會停機，成為台灣史上首部無法服滿役期的機組。





台電表示，核二廠1號機核燃料衰減至80%左右就會停機，以裝置容量約98.5萬瓩來看，衰減到80%約是80萬瓩電力，占夏季備轉容量率約2.5%；面對7月用電高峰來臨，後續80萬瓩電力缺口，將成為穩定供電一大挑戰。





對此，台電計畫以3措施補足缺口電力。首先，由民營電廠（IPP）嘉惠二期補上一部可供約50萬瓩的機組，目前嘉惠二期機組已在試運轉中；其餘缺口由太陽能光電補足，另外，歲修的大型機組也將陸續歸隊。





台電表示，近年太陽能光電增建速度快，白天日照充足的時候，太陽能光電帶來的電力可超過核二廠1號機與嘉惠二期機組中間的電力差距，供電穩定應無虞；至於太陽能光電在傍晚消失後，將以抽蓄水力發電支應夜間供電。





此外，協和4號機預計這週回歸，6月底至7月初期間，大潭6號機、大林6號機、興達2號機等歲修的大型機組也將陸續回歸。





今年5月因天氣炎熱與產業需求，用電量已頻創歷史新高，在5月27日創下3802.2萬瓩的電量新高以後，隔日又以3840.1萬瓩再突破紀錄。面對核二廠1號機停役倒數，7月第二波夏季用電高峰即將來臨，維持供電穩定料將成一大考驗。（編輯：林興盟）1100613



