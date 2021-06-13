泰國回應蔡總統說法　否認阻擋AZ疫苗出口

（中央社曼谷13日綜合外電報導）總統蔡英文近日表示，泰國將當地生產的阿斯特捷利康藥廠（AstraZeneca，AZ）COVID-19疫苗保留給國內使用。對此泰國政府發言人回應表示，曼谷當局並未阻擋疫苗出口。





我是廣告 請繼續往下閱讀

蔡總統11日接受廣播節目訪問時表示，台灣政府向阿斯特捷利康訂購了1000萬劑2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗，這批疫苗主要在泰國生產，但「現在泰國的疫情比較嚴重，就優先把疫苗給泰國用」。





泰國政府發言人黛蘇麗（Traisuree Taisaranakul ）昨晚在推特發文寫道：「泰國並未阻擋阿斯特捷利康出口。這是由製造商負責管理的事。」





路透社報導，黛蘇麗並未明確表示，她是指阿斯特捷利康藥廠或疫苗的泰國代工廠暹羅生物科學集團（Siam Bioscience Group）。





路透社今天無法聯絡上泰國衛生部。阿斯特捷利康和暹羅生科則皆拒絕對疫苗出口延遲理由置評。





泰國和台灣先前幾個月都成功控制住疫情，但近幾週雙雙出現確診病例大增。





菲律賓本月也表示，由於生產延遲，泰國製的AZ疫苗預期將延後到貨。馬來西亞同樣說，預期AZ疫苗將延遲供貨。





阿斯特捷利康在東南亞的疫苗供應計畫，仰賴暹羅生科生產出2億劑。這家公司由泰王瓦吉拉隆功（King Maha Vajiralongkorn）擁有，是首次負責製造疫苗。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1100613



