G7峰會公報　傳將承諾1年內捐10億劑疫苗

（中央社英國卡比斯灣13日綜合外電報導）根據幾乎敲定的公報草稿，七大工業國集團（G7）未來1年內將供應10億劑COVID-19疫苗，今後幾個月就會跟民間部門、20國集團（G20）和其他國家合作提升捐助量。





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路透社看到的公報內容寫道：「我們於2021年2月上次開會後，包括在卡比斯灣（Carbis Bay）這裡一再許諾，未來一年內將提供10億劑疫苗。」





公報指出：「今後幾個月，我們將和民間部門、G20和其他國家合作提升捐助量。」





兩名消息人士表示，外交人員昨晚忙到深夜，就多數內容取得共識，現已大致敲定公報草稿。但他們說，部分內容可能在未來幾小時出現變動。





其中一名消息人士說，G7對於這份正在進行最終修訂的公報少有歧見，不過日本希望對中國採取更強硬的路線。





G7還在公報草稿中表示，這項2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗捐贈計畫，是以在國內生產後出口為基礎；預計今年將出口至少7億劑疫苗，包括已經或即將出口的數量，其中至少5成已送往非G7國家。





公報指出，G7承諾會繼續大量出口疫苗，以及推動全球志願授權和非營利生產疫苗，目前為止這類生產方式供應了「COVID-19疫苗全球取得機制」（COVAX）95% 的貨源。





COVAX機制獲得世界衛生組織（WHO）與全球疫苗免疫聯盟（GAVI）支持，旨在確保低收入國家能在2021年底前取得20億劑疫苗。





公報並提到：「我們重申支持『加速取得COVID-19 防疫配套計畫』（ACT-A）在治療、篩檢、強化公衛體系、疫苗等方面的各個支柱。」





「我們支持討論延長ACT-A至2022年，並留意到現已規劃進行全面檢討，以優化此一計畫的效能與問責制度。」（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100613



