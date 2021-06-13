侯友宜要蔡英文約束底下的人　羅致政批：新北變一言堂？

新北市長侯友宜今(13)日下午召開疫情應變會議，侯友宜在會中自稱遭到外界批評、抹黑和謾罵，還稱之前與總統蔡英文通話時曾提醒她，「請總統約束底下的人」。對此，新北板橋區民進黨立委羅致政痛批，「新北市什麼時候只能是一言堂？」





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侯友宜今天在防疫應變記者會上證實，自己確實有與蔡英文通話，確有此事，他說，自己在疫情期間曾提出入境者普篩、全民戴口罩、廣篩，另呼籲疫苗趕快進來不要刁難，沒想到引來惡意批評、抹黑與謾罵因此電話中有善意提醒蔡英文，國難當頭，人民陷於水深火熱中，請總統約束底下的人，大家一起團結抗疫。





針對侯友宜自認遭到抹黑，羅致政質疑，難道任何對侯市府防疫工作的監督敦促與提醒建言，怎麼都成了市長眼中的惡意批評、抹黑謾罵的政治口水？





羅致政表示，在市府動員灌票下，媒體民調仍有超過半數民眾對侯市府的防疫工作「非常不滿意」，更別説他們在地方聽到里長與市民們的諸多不滿怨言！





羅致政進一步質疑，比較高雄、桃園在全面施打疫苗上的超前部署，新北的準備工作真的做好了嗎？除了呼籲熱區廣篩外，新北市在疫調、匡列、篩檢、隔離的做法上，真的有做到位嗎？他強調就讓我們拿事實來一一檢視，但請侯市長誠實面對問題，不要用政治口水回應！



