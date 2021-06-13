G7公報出爐首提台海情勢　點名新疆香港籲中國尊重人權

（中央社英國卡比斯灣13日綜合外電報導）七大工業國集團（G7）今天在峰會公報

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包括日本經濟新聞和共同社等日本媒體報導，這是G7峰會公報首度提及台灣情勢。





公報還寫道：「我們依舊嚴正關切東海和南海局勢，強烈反對任何單方面試圖改變現狀及令緊張情勢升溫。」





此外，公報當中抨擊中國侵犯少數族群人權，包括在新疆強迫勞動，以及在香港打壓支持民主人士。





公報寫道：「我們將推廣我們的價值，方式包括呼籲中國尊重人權和基本自由，尤其關於新疆，以及依據中英聯合公報和基本法所訂定，香港應享有的這些權利、自由和高度自治。」（譯者：張正芊/核稿：陳政一）1100613





歐盟官員：G7同意加速全球疫苗配送行動

（中央社布魯塞爾/英國卡比斯灣13日綜合外電報導）歐洲理事會主席米歇爾（Charles Michel）今天表示，七大工業國集團（G7）已同意在全球加強生產與配送2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗。





歐洲聯盟（EU）峰會主持人米歇爾透過推特（Twitter）發表視訊訊息。他說：「當前首要任務為確保我們能滿足疫苗需求，歐盟在這方面居於領導地位。現在夥伴也加入我們，以加速全球疫苗生產和配送作業。」





根據G7峰會公報草稿，G7國家未來1年內將提供10億劑COVID-19疫苗，今後幾個月就會跟民間部門、20國集團（G20）和其他國家合作提升捐助量。





另外，G7領袖今天也同意提升自我貢獻度，以達成富國一年支出1000億美元來幫助窮國減少碳排放、因應全球暖化的承諾。但倡議團體說，G7的承諾並未給出確切的金額。





路透社報導，G7這次提出有助加速注資開發中國家基礎建設、改用再生與永續能源技術的計畫，同時再度承諾，會達成因應氣候問題的財務目標。





但氣候倡議團體表示，公報草稿內許下的承諾沒有細節，最重要的是，缺少會加碼多少的數字。





英國首相強生（Boris Johnson）發言人則說，預料個別國家會在「適當時機」訂定加碼規模。（譯者：楊昭彥/核稿：林治平）1100613



