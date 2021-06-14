COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

網球／第19冠！喬帥法網封王　男單史上唯一雙圈大滿貫

▲塞爾維亞球王Novak Djokovic 。（圖／美聯社／達志影像）
▲塞爾維亞球王Novak Djokovic 。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-14 01:49:34

世界球王Novak Djokovic今(14)日在法網決賽再次展現他強大的抗壓力，在先丟兩盤的情況下，最終倒趕3盤以6:7(6)、2:6、6:3、6:2、6:4擊敗希臘好手Stefanos Tsitsipas，拿下生涯第19座大滿貫。

我是廣告 請繼續往下閱讀
此役雙方從首盤就打得昏天黑地，Djokovic在第11局率先破發，本以為可以順利拿下，但沒想到Tsitsipas突然發力，不但隨即回破，並在搶七中以8:6先下一城。

之後Tsitsipas順勢在第2盤以6:2贏下，取得盤數上2:0的絕對領先；不過雖然陷入絕對落後，但Djokovic很快在第3盤調整好狀態，並且在關鍵的第4局完成破發，隨後就找回了球王的壓制力，連下兩盤扳平戰局。

決勝盤優勢盡失的Tsitsipas首個發球局又被破，之後Djokovic也沒有給他機會，一路保發到賽末發球局，雖然第一個冠軍點沒能拿下，但第2個把握住了，歷經5盤的激戰後拿下冠軍。

Djokovic本屆賽會在16強對上Lorenzo Musetti的比賽，就曾經上演輸二贏三的大逆轉戲碼，之後在4強又成功復仇Rafael Nadal。今天面對士氣正好、紅土賽場連戰皆捷的Tsitsipas，他在末三盤用表現證明自己確實是當今男子網壇的第一人。

Djokovic奪冠之後，大滿貫數字也來到了第19座，距離Roger Federer和Rafael Nadal只剩下1座的差距，而且他還有年齡上的優勢，「三巨頭」的GAOT之爭將越來越白熱化。

今天贏球之後，Djokovic成為男單史上唯一在四大滿貫賽都至少2次奪冠的球員；Federer目前還差一座法網，Nadal則差一座澳網。而在女單方面，「小威」Serena Williams完成過「三圈」大滿貫。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.98%82.02%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.12%14.88%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀