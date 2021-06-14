網球／第19冠！喬帥法網封王　男單史上唯一雙圈大滿貫

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之後Tsitsipas順勢在第2盤以6:2贏下，取得盤數上2:0的絕對領先；不過雖然陷入絕對落後，但Djokovic很快在第3盤調整好狀態，並且在關鍵的第4局完成破發，隨後就找回了球王的壓制力，連下兩盤扳平戰局。
決勝盤優勢盡失的Tsitsipas首個發球局又被破，之後Djokovic也沒有給他機會，一路保發到賽末發球局，雖然第一個冠軍點沒能拿下，但第2個把握住了，歷經5盤的激戰後拿下冠軍。
Djokovic本屆賽會在16強對上Lorenzo Musetti的比賽，就曾經上演輸二贏三的大逆轉戲碼，之後在4強又成功復仇Rafael Nadal。今天面對士氣正好、紅土賽場連戰皆捷的Tsitsipas，他在末三盤用表現證明自己確實是當今男子網壇的第一人。
Djokovic奪冠之後，大滿貫數字也來到了第19座，距離Roger Federer和Rafael Nadal只剩下1座的差距，而且他還有年齡上的優勢，「三巨頭」的GAOT之爭將越來越白熱化。
今天贏球之後，Djokovic成為男單史上唯一在四大滿貫賽都至少2次奪冠的球員；Federer目前還差一座法網，Nadal則差一座澳網。而在女單方面，「小威」Serena Williams完成過「三圈」大滿貫。