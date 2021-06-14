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NBA／Irving翻船！右腳踝扭傷退場　籃網客場2連敗遭扳平

▲籃網主控Kyrie Irving倒地受傷。（圖／美聯社／達志影像）
▲籃網主控Kyrie Irving倒地受傷。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-14 07:09:56

布魯克林籃網今(14)日在客場又以96:107敗給密爾瓦基公鹿，更關鍵的是球隊明星後衛Kyrie Irving還受傷退場，目前雙方系列賽形成2:2平手，傷兵能否回歸或許將成為左右他們最終能否晉級的關鍵。

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此役進行到第2節5分5２秒時，Irving在一次上籃後落地的過程中踩到趕來協防的Giannis Antetokounmpo腳上「翻船」，隨後痛苦倒地，並且回到更衣室接受檢查和治療，之後沒有再回到這場比賽。

公鹿下半場一度把比分拉開到19分，籃網見局勢無法挽回，也換上了替補陣容，最終以11分之差輸掉。Antetokounmpo全場拿到34分、12籃板，Kevin Durant則是攻得28分、13籃板。

賽後Irving確定是右腳踝扭傷，目前X光檢查結果陰性，之後將接受進一步的檢查和治療。Antetokounmpo受訪時也為前者禱告，希望對手能健康地參加第5戰。

本場比賽籃網前鋒Jeff Green傷癒回歸拿到8分、5籃板，不過「三巨頭」中Irving以及主控James Harden都處於傷兵名單，他們兩人能否以良好的狀態回歸，將決定本輪系列賽的勝負。

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