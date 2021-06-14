NBA／喬帥逆轉奪冠 教練：在紅土擊敗Nadal給了他自信
世界球王Novak Djokovic在法網決賽演出輸二贏三的大逆轉，以6:7(6)、2:6、6:3、6:2、6:4擊敗希臘好手Stefanos Tsitsipas，拿下個人第19座大滿貫，對於他的奪冠歷程，教練Marian Vajda認為在四強戰擊敗Rafael Nadal的那場比賽，給了喬帥很大的自信。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-14 08:14:50
本屆賽會「喬納對決」在四強上演，最終Djokovic順利通過4盤擊敗對手，Vajda認為這場比賽很關鍵，給了Djokovic在羅蘭加洛斯捧盃的自信。
「我覺得和Rafa的比賽給了他很大的信心，讓他相信自己能贏得羅蘭加洛斯。」Vajda如此說道，「(此役)前兩盤他有點兒措手不及，也許是因為他想太多了。但在這之後他找回狀態，然後用自己的網球反敗為勝。」
去年在法網連丟3盤輸給Nadal，Vajda直言Djokovic今年在狀態和心態上都好得多，可能是在家鄉貝爾格勒拿到冠軍，讓他在來到這裡之前在身心上都做好的準備。
不過Vajda強調，他不認為Djokovic進入到決賽就一定能奪冠，「法網是史上最難打的大滿貫，它總是很艱難。因為這是紅土，打起來很累人。這是一種與眾不同的比賽。你不得不去適應他。」
他也表示在擁有Nadal這種紅土專家參賽的情況下，讓奪冠變得更加不容易，「他擁有一切，他的擊球和擊球選擇，從技術上講，他就是能完美的留在紅土場上更長時間。」