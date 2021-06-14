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快訊／新冠肺炎又造成了15死！本土再添185人確診

▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）
▲陸軍第33化學兵群支援新北市板橋區疫情熱區消毒。（圖／軍聞社提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-14 14:05:37｜2021-06-14 15:14:10

中央流行疫情指揮中心今(14)日公布國內新增185例COVID-19確定病例，均為本土個案；另確診個案中新增15例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之185例本土病例，為83例男性、102例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月28日至6月13日。個案分佈以新北市98例最多，其次為臺北市42例，基隆市14例，桃園市10例，苗栗縣7例，花蓮縣4例，彰化縣及新竹縣各3例，宜蘭縣2例，臺中市及雲林縣各1例。其中雙北地區以外縣市45例中，37例為已知感染源、5例關聯不明、3例調查中；相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增15例死亡個案，共計為男性9位、女性6位，年齡介於50多歲至90多歲，發病日介於5月10日至6月8日，確診日介於5月18日至6月13日，死亡日介於6月5日至6月13日。

指揮中心指出，近期確診個案解隔離情形，5月11日至6月12日累計公布11,547位確診個案中，已有5,802人解除隔離，解隔離人數達確診人數50.2%。

指揮中心統計，截至目前國內累計886,014例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含863,703例排除)，其中13,106例確診，分別為1,155例境外移入，11,898例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中，另累計92例移除為空號。確診個案中452例死亡。

▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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