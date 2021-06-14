精準預測確診數降到200例內！名醫：早就說台灣不會有事

記者12日詢問中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中「為什麼依然每日新增兩百多，何時可以降下來？」陳時中未正面回答，對此，精神科醫師沈政男在臉書替陳時中回答，他預言「就要降到每日新增200例以下了。」而昨（13）日本土病例果真降到174例，這讓沈政男不禁直呼「我昨天有沒有說，就要降到200例以下？」





我是廣告 請繼續往下閱讀

沈政男前天在臉書貼出12日的發病趨勢圖指出，「你可以看到四波發病高峰，第一波是萬華群聚，後三波則是家戶感染，每隔一星期就會感染出一個小高峰，但越來越小，目前其實每日發病人數已經低於200例了，但每日確診也包括了十幾天前的案例，因此超過200例。就要降到每日新增200例以下了。」而昨天果然只新增174例本土確診，這讓他再度於臉書表示「我昨天有沒有說，就要降到200例以下？」





沈政男提到，以下幾項都是他最先點名，包括：1.「3+11」是破口。2.華航群聚與萬華群聚、宜蘭遊藝場群聚是同一群聚感染。3.蘆洲「獅子王」跟萬華茶室群聚有關。4.只有一條傳播鏈。5.4月5日那例其實是五月感染。6.疫情不會指數型爆發。7.第二波感染正在降溫。8.雙北應做好疫調與隔離。9.雙北不會再有下一波高峰。10.新增案例將降到200例以下。





▲精神科醫師沈政男12日在臉書直言「就要降到每日新增200例以下了」，昨（13）天本土病例果真降到174例，這讓沈政男再度直呼「我昨天有沒有說，就要降到200例以下？」（圖／翻攝自沈政男臉書）

沈政男透露，自己讀了20幾年醫學，學了幾年研究與實驗，也寫了10幾年時事評論，就為了在這樣的關鍵時刻給大家一點幫助。他坦言「這些能力，或許你也都有，但你未必願意敲鍵寫出，因為，你愛惜羽毛，擔心在網路上被攻擊。或許你有能力，也可以書寫，但，你未必可以把政治立場與意識形態擺在一旁，即使在這國家危急時刻，你還是想要黨同伐異，賺點政治國難財。於是，你就看不清疫情發展，與防疫狀況了。」





沈政男表示，自己從一年多前，疫情剛剛開始，就說：台灣不會有事！「因為我知道，台灣人非常重視身體與健康，一定會小心防疫，避免自己與家人受到傷害。這次的疫情爆發，乃因大家一時鬆懈，不代表我們的防疫模式有什麼問題，更不意味病毒就要君臨大地。我是真正對台灣有信心的台灣人。」





沈政男也直言「我願意把自己念書、思考與書寫的能力，用在關注公共議題，為人們做點貢獻。」文末，他更呼籲「大家繼續努力，讓外人知道，你們訕笑得太早了，『台灣模式』不會讓你們看衰！」（編輯：許苡晴）



