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和馨醫受夠了！柯P直播留言嗆「聽你在放屁」　內幕曝光

▲台北市長柯文哲日前召開記者會說明疫情，結果直播留言中，出現有醫師嗆聲「聽你在放屁」，引發熱議。（圖／台北市政府提供）
▲台北市長柯文哲日前召開記者會說明疫情，結果直播留言中，出現有醫師嗆聲「聽你在放屁」，引發熱議。（圖／台北市政府提供）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 09:54:44

本土疫情嚴峻，不只中央天天召開記者會宣布疫情，各縣市首長也是每天向民眾報告各地區疫情狀況。而台北市柯文哲昨（13）日一如往常的開記者會講述疫情相關情形，結果禾馨診所的醫療營運長林思宏卻突然在留言處砲轟「聽你在放屁」，引發不少網友震驚「是忘記切帳號嗎？」、「這有內幕啊！敲碗」。

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回顧當時情況，柯文著正在記者會中解釋上網預約施打疫苗的流程，也呼籲能多多協助長者上網預約，因為如此一來可以減少很多行政作業，但此番話卻讓林思宏暴怒，直接留言「聽你在放屁，都是我們基層跟你們衛生局的基層承辦在承擔你唬爛後的爛攤子」。

▲醫師林思宏在柯文哲直播底下留言砲轟，引發網友關注。（圖/翻攝柯文哲直播）
▲醫師林思宏在柯文哲直播底下留言砲轟，引發網友關注。（圖/翻攝柯文哲直播）
而隨著越來越多網友發現林留言嗆柯P，林思宏又再出面解釋「所有基層的人都知道，這個系統是臨時拼湊出來的，每個醫院診所看診時間都不同，即便是早診，08：00、08：30、09：00、09：30看診都有，不同看診時間無法統一預約，但整理成同一個系統就一團亂，每個診所可以支援的時段都不同，也繳交了可以施打時段，但換作這個系統上卻還是沒有顯示他們原本填的時段，變成所有時段都可以預約，或是沒有時段可以約，每個診所碰到的問題不一定一樣，造成民眾隨時都可能會來」。

林思宏說，這個系統所謂約好了，只是成立一個90人施打名冊，沒有約進任何系統，無法取消也沒有更改機制，所有健保上傳IC01都要診所的同仁一筆一筆重新建立，沒有市長講得那麼好，也就是說，柯文哲說的減少很多行政作業根本就沒有！另外，要如何預防90人的群聚，是丟給診所自己負責。

不過，對於林思宏說法，台北市政府發言人陳智菡回應指出，「恐怕有些誤會」，並指出目前還沒開放診所的「預約時段」，陳智菡說，未來預約診所的民眾，會收到簡訊通知可以實際去施打的時段，接下來會請健康服務中心與診所確定，各診所可以接種的時段與量能進行安排，確實做到分流、避免群聚，並在這2天以簡訊來通知長者們15、16日的接種時間。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.42%82.58%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.33%14.67%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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