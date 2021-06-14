和馨醫受夠了！柯P直播留言嗆「聽你在放屁」　內幕曝光

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而隨著越來越多網友發現林留言嗆柯P，林思宏又再出面解釋「所有基層的人都知道，這個系統是臨時拼湊出來的，每個醫院診所看診時間都不同，即便是早診，08：00、08：30、09：00、09：30看診都有，不同看診時間無法統一預約，但整理成同一個系統就一團亂，每個診所可以支援的時段都不同，也繳交了可以施打時段，但換作這個系統上卻還是沒有顯示他們原本填的時段，變成所有時段都可以預約，或是沒有時段可以約，每個診所碰到的問題不一定一樣，造成民眾隨時都可能會來」。
林思宏說，這個系統所謂約好了，只是成立一個90人施打名冊，沒有約進任何系統，無法取消也沒有更改機制，所有健保上傳IC01都要診所的同仁一筆一筆重新建立，沒有市長講得那麼好，也就是說，柯文哲說的減少很多行政作業根本就沒有！另外，要如何預防90人的群聚，是丟給診所自己負責。
不過，對於林思宏說法，台北市政府發言人陳智菡回應指出，「恐怕有些誤會」，並指出目前還沒開放診所的「預約時段」，陳智菡說，未來預約診所的民眾，會收到簡訊通知可以實際去施打的時段，接下來會請健康服務中心與診所確定，各診所可以接種的時段與量能進行安排，確實做到分流、避免群聚，並在這2天以簡訊來通知長者們15、16日的接種時間。（編輯：張嘉哲）
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