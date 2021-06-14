黃珊珊錯過陳時中來電、酸接了有用嗎？陳時中回應了

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，中央經過封間檢驗後，也儘速配送地方政府，但仍舊引發論戰，台北市副市長黃珊珊，今（14）天上午也在臉書上發文痛批中央，她提到，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，曾多次打電話強調台北市為重災區，需要什麼中央都會全力幫忙。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-14 14:31:48｜2021-06-14 15:14:41
但事實上，黃珊珊提到，中央僅配發開放對象約2成的數量，其他卻要地方政府自己想辦法分配，黃珊珊還說：「早上，我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何…….有用嗎？」。對此，陳時中表示，不只台北市，有看到相關問題，也都會跟相關人員聯繫，看有什麼問題需要大家一起解決。
陳時中表示，台北市最緊急的時候因為醫療量能問題，大家一起做病房調配，市政府也非常辛苦，因為防疫旅館不足，所以我有跟雙北講，中央集檢所可以送，當時台北市提供了600多間給他們，人員不足也派員進駐，還有各種溝通協調。
陳強調，防疫應該不分彼此，達到防疫最大效率，才是我們的目標。至於對於跟黃珊珊的對談，陳時中提到，黃珊珊有回電給他他沒接到，但剛剛有回電給他，沒有什麼特別的問題，希望中央地方一起合作。
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