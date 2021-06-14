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黃珊珊錯過陳時中來電、酸接了有用嗎？陳時中回應了

▲台北市副市長黃珊珊酸接陳時中電話也沒有用。（圖／台北市政府提供）
▲台北市副市長黃珊珊酸接陳時中電話也沒有用。（圖／台北市政府提供）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-14 14:31:48｜2021-06-14 15:14:41

日本贈送台灣124萬劑AZ疫苗，中央經過封間檢驗後，也儘速配送地方政府，但仍舊引發論戰，台北市副市長黃珊珊，今（14）天上午也在臉書上發文痛批中央，她提到，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中，曾多次打電話強調台北市為重災區，需要什麼中央都會全力幫忙。

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但事實上，黃珊珊提到，中央僅配發開放對象約2成的數量，其他卻要地方政府自己想辦法分配，黃珊珊還說：「早上，我又看到陳時中部長的未接來電，接了會如何…….有用嗎？」。對此，陳時中表示，不只台北市，有看到相關問題，也都會跟相關人員聯繫，看有什麼問題需要大家一起解決。

陳時中表示，台北市最緊急的時候因為醫療量能問題，大家一起做病房調配，市政府也非常辛苦，因為防疫旅館不足，所以我有跟雙北講，中央集檢所可以送，當時台北市提供了600多間給他們，人員不足也派員進駐，還有各種溝通協調。

陳強調，防疫應該不分彼此，達到防疫最大效率，才是我們的目標。至於對於跟黃珊珊的對談，陳時中提到，黃珊珊有回電給他他沒接到，但剛剛有回電給他，沒有什麼特別的問題，希望中央地方一起合作。

▲指揮中心公布14日國內確診與死亡個案。（圖／
▲指揮中心公布14日國內確診與死亡個案。（圖／ 指揮中心提供）
▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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