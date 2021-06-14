苗栗4家電子廠377人確診！前進指揮所「暫不撤離」
針對日前苗栗縣相關科技廠的群聚，指揮官陳時中提到，整體篩檢效率提高範圍也大，6/4到現在開設大概超過十天，最近6/11、6/12，在電子廠最大篩檢總共是五千人，PCR檢驗陽性四位，確診率是0.08%。
記者劉雅文/台北報導
2021-06-14 14:42:17｜2021-06-14 15:17:16
陳時中提到，現在比一開始，一層一層篩確診率再降低，後續處置都持續進行，不管是匡列疫調還是隔離，目前將針對隔離移工進行第三次全員篩檢，共930位移工進行PCR篩檢，其中有8位確診，確診率是0.86%，
另外，陳時中提到，6/15竹南6個廠進行居家隔離人數總共有1425名，目前並沒有任何情況，因為預期這些高風險高的人，確診人數會比較多，在社區方面，苗縣政府也努力設立快篩站，期間總共篩檢了2200人，只有1個快篩陽性，也鼓勵鄉親有症狀要趕快去採檢。
另外針對苗栗電子廠開始前進指揮所，陳時中提到，目前開設了11天，王執行長還有兩位防疫醫師都常駐在那裡，非常辛苦，偶爾換洗一下、取一下換洗衣服，陳時中提到，起碼要把這一波任務完成，才會停止，還是希望一波一波把可能病例找出來，目前還沒有訂出要結束的時間。
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