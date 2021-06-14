NBA／抱怨對手打太兇 Nash：Tucker很多動作和籃球無關
密爾瓦基公鹿今(14)日以107:96擊敗布魯克林籃網，球隊大前鋒PJ Tucker攻防兩端表現出色，不過籃網總教練Steve Nash認為這位硬漢在比賽中有很多和籃球無關的動作。
記者黃建霖/綜合報導
2021-06-14 09:52:18
Tucker這場不只防Kevin Durant有功，讓對手25投僅有9中，自己也投進3顆三分球得到13分，Nash在受訪時稱讚對手的身體素質非常好，但也抱怨有些動作太超過了。「他讓比賽變得很艱難，這就是他在球隊中的角色。我認為有時候有些動作事無關籃球的，但這就是季後賽。你必須適應和調整。」
其實在這場比賽之前，KD和Tucker就曾在場上發生衝突，當時前者的保鏢還衝出來，引發討論。兩人過去交手的經驗豐富，在勇士和火箭在西區對抗時，他們就時常對位。
其實Tucker私下和Durant關係相當好，不過在這個系列賽中，他把兩人的友誼放在一旁，在接受《ESPN》採訪時他說道，「我愛死那傢伙了，但是在這48分鐘裡，他是試圖阻止我奪冠的人。」
在本季透過三方交易得到Tucker後，這位矮壯的前鋒正在做到球隊希望他做到的那些事——給予Durant更多肢體接觸，並且讓他打的不舒服。但有時候這些動作過當時，比賽的焦點就會模糊。