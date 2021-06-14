COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • 姊妹淘
  • 寵毛網
  • 保庇NOW
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • NOW電玩
  • 四方報

NBA／抱怨對手打太兇　Nash：Tucker很多動作和籃球無關

▲Kevin Durant和PJ Tucker發生衝突。（圖／美聯社／達志影像）
▲Kevin Durant和PJ Tucker發生衝突。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2021-06-14 09:52:18

密爾瓦基公鹿今(14)日以107:96擊敗布魯克林籃網，球隊大前鋒PJ Tucker攻防兩端表現出色，不過籃網總教練Steve Nash認為這位硬漢在比賽中有很多和籃球無關的動作。

我是廣告 請繼續往下閱讀
Tucker這場不只防Kevin Durant有功，讓對手25投僅有9中，自己也投進3顆三分球得到13分，Nash在受訪時稱讚對手的身體素質非常好，但也抱怨有些動作太超過了。「他讓比賽變得很艱難，這就是他在球隊中的角色。我認為有時候有些動作事無關籃球的，但這就是季後賽。你必須適應和調整。」

其實在這場比賽之前，KD和Tucker就曾在場上發生衝突，當時前者的保鏢還衝出來，引發討論。兩人過去交手的經驗豐富，在勇士和火箭在西區對抗時，他們就時常對位。

其實Tucker私下和Durant關係相當好，不過在這個系列賽中，他把兩人的友誼放在一旁，在接受《ESPN》採訪時他說道，「我愛死那傢伙了，但是在這48分鐘裡，他是試圖阻止我奪冠的人。」

在本季透過三方交易得到Tucker後，這位矮壯的前鋒正在做到球隊希望他做到的那些事——給予Durant更多肢體接觸，並且讓他打的不舒服。但有時候這些動作過當時，比賽的焦點就會模糊。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.42%82.58%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.33%14.67%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

繼續作答
最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

最新公布之疫苗順序，您認為是否適當?

繼續作答
即時
推薦閱讀