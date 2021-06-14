疫苗等10小時沒來！藥師氣衝北市衛生局　目睹現場鼻酸了

台北市立聯合醫院中興院區的藥劑科主任翁紹恩13日

晚間在臉書發文

，表示自己等了一天都拿不到疫苗，直到最後親自跑去台北市衛生局後，見到現場情況，讓他好心酸。

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲翁紹恩最後親自到台北市衛生局領取疫苗，見到現場人員忙進忙出，感到非常心酸。（圖/翁紹恩臉書）

晚間11點15分抵達衛生局後，翁紹恩坦言原本想大罵，但看到現場景象卻什麼也說不出口，「科員們忙進忙出，趕著處理全台北市的疫苗，她們自嘲自己是歐巴桑，卻要每天工作到凌晨3點才回家。原來，他們必須一個人搬著又大又重的包裹，一次就是5、6箱，一趟又一趟，搭著計程車送到各院。」





詢問之後才知道他們人力非常吃緊，翁紹恩見到這幕表示「原來大家的歲月靜好是一群無法下班的人的負重前行，沒關係！一切都沒關係了！我一個人搬了兩大車的表單和疫苗，外頭正飄著雨，知道目的地是中興醫院，接連被兩三輛計程車拒絕，最後呼叫了神支援，不然真的不知道這場延長賽要到幾點，凌晨12點20分我抵達中興醫院，是苦澀卻美好的一刻，想說的是，不只前線的醫護，所有為了這次疫情努力堅守崗位的每個人，都值得一聲「辛苦了！謝謝你！」。（編輯：張嘉哲）



