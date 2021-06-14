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疫苗等10小時沒來！藥師氣衝北市衛生局　目睹現場鼻酸了

▲台北市立聯合醫院中興院區的藥劑科主任翁紹恩遲遲等不到疫苗配送，親自到衛生局一趟後，見到現場畫面非常鼻酸。（圖／美聯社／達志影像）
▲台北市立聯合醫院中興院區的藥劑科主任翁紹恩遲遲等不到疫苗配送，親自到衛生局一趟後，見到現場畫面非常鼻酸。（圖／美聯社／達志影像）

編輯中心/綜合報導

2021-06-14 11:24:40｜2021-06-14 11:24:52

台灣本土疫情嚴峻，目前日本贈送的124萬劑AZ疫苗第一波已經陸續配給各縣市，而負責施打的單位也立即做好施打準備工作，就等疫苗陸續配送到醫療院所。不過，台北市立聯合醫院中興院區的藥劑科主任翁紹恩13日晚間在臉書發文，表示自己等了一天都拿不到疫苗，直到最後親自跑去台北市衛生局後，見到現場情況，讓他好心酸。

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翁紹恩指出「時間回到星期六中午1點，一名人員打電話給我，表示『等等會送疫苗過去』，但這次等等卻是讓我等了個寂寞，從中午1點，等到晚上8點。再次接到電話通知，是一句『今天不配送了』，我這是被分手？隔天一早就是本院大型施打疫苗活動，所有動線、長官及全院人力都準備好了，萬事俱備，只欠疫苗，明天是要叫民眾來參加『大型施打疫苗活動彩排？』」

翁紹恩立刻冷靜下來想出解決辦法「翻出過去待在藥庫時所有的聯絡電話，問貨運、問醫院、問蒼天，在這個疫苗稀缺的情況下，每通電話都被發好人卡，晚上10點半，最終讓我抓到救命繩索，感謝藥庫人員神助攻，調撥到了10瓶，一早的疫苗便能順利開打，到時再利用這10瓶的緩衝時間想辦法」。

「不過就在晚上10點45分，一通電話又打來表示『等等要配送疫苗，是否有人能收？』，我耐不住情緒回應『請問你的等等是幾點幾分？你什麼時候要來？我也跟你說等等讓你站在門口罰站？』結果衛生局人員表示『抱歉！我無法確認誰送，無法確認幾點幾分到，如果你能自己來拿，會幫我一個大忙』」

▲翁紹恩最後親自到台北市衛生局領取疫苗，見到現場人員忙進忙出，感到非常心酸。（圖/翁紹恩臉書）
▲翁紹恩最後親自到台北市衛生局領取疫苗，見到現場人員忙進忙出，感到非常心酸。（圖/翁紹恩臉書）

晚間11點15分抵達衛生局後，翁紹恩坦言原本想大罵，但看到現場景象卻什麼也說不出口，「科員們忙進忙出，趕著處理全台北市的疫苗，她們自嘲自己是歐巴桑，卻要每天工作到凌晨3點才回家。原來，他們必須一個人搬著又大又重的包裹，一次就是5、6箱，一趟又一趟，搭著計程車送到各院。」

詢問之後才知道他們人力非常吃緊，翁紹恩見到這幕表示「原來大家的歲月靜好是一群無法下班的人的負重前行，沒關係！一切都沒關係了！我一個人搬了兩大車的表單和疫苗，外頭正飄著雨，知道目的地是中興醫院，接連被兩三輛計程車拒絕，最後呼叫了神支援，不然真的不知道這場延長賽要到幾點，凌晨12點20分我抵達中興醫院，是苦澀卻美好的一刻，想說的是，不只前線的醫護，所有為了這次疫情努力堅守崗位的每個人，都值得一聲「辛苦了！謝謝你！」。（編輯：張嘉哲）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.42%82.58%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.33%14.67%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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