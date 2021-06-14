疫苗等10小時沒來！藥師氣衝北市衛生局　目睹現場鼻酸了

翁紹恩立刻冷靜下來想出解決辦法「翻出過去待在藥庫時所有的聯絡電話，問貨運、問醫院、問蒼天，在這個疫苗稀缺的情況下，每通電話都被發好人卡，晚上10點半，最終讓我抓到救命繩索，感謝藥庫人員神助攻，調撥到了10瓶，一早的疫苗便能順利開打，到時再利用這10瓶的緩衝時間想辦法」。
「不過就在晚上10點45分，一通電話又打來表示『等等要配送疫苗，是否有人能收？』，我耐不住情緒回應『請問你的等等是幾點幾分？你什麼時候要來？我也跟你說等等讓你站在門口罰站？』結果衛生局人員表示『抱歉！我無法確認誰送，無法確認幾點幾分到，如果你能自己來拿，會幫我一個大忙』」
晚間11點15分抵達衛生局後，翁紹恩坦言原本想大罵，但看到現場景象卻什麼也說不出口，「科員們忙進忙出，趕著處理全台北市的疫苗，她們自嘲自己是歐巴桑，卻要每天工作到凌晨3點才回家。原來，他們必須一個人搬著又大又重的包裹，一次就是5、6箱，一趟又一趟，搭著計程車送到各院。」
詢問之後才知道他們人力非常吃緊，翁紹恩見到這幕表示「原來大家的歲月靜好是一群無法下班的人的負重前行，沒關係！一切都沒關係了！我一個人搬了兩大車的表單和疫苗，外頭正飄著雨，知道目的地是中興醫院，接連被兩三輛計程車拒絕，最後呼叫了神支援，不然真的不知道這場延長賽要到幾點，凌晨12點20分我抵達中興醫院，是苦澀卻美好的一刻，想說的是，不只前線的醫護，所有為了這次疫情努力堅守崗位的每個人，都值得一聲「辛苦了！謝謝你！」。（編輯：張嘉哲）
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