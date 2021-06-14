籲政院紓困排富發現金　陳瑩：不要繼續關在辦公室想政策

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陳瑩指出，勞動部的紓困方案，為放無薪假的勞工提供「減班休息」紓困，只要線上上課就可獲得補助。但現在的「防疫照顧假」同樣是疫情期間無薪假的化身，卻不用通報，不少勞工因公司營運受疫情影響，被要求放防疫照顧假，連家中沒有小朋友、沒有需要被照顧對象的人也是如此，導致這些勞工根本無法申請減班休息補助。
陳瑩說，現在的紓困方案思考模式是是「政府照顧企業，企業照顧勞工」，但獻策者真以為「減班」或「減薪」時，所有雇主會先徵得員工同意？員工對老闆有議價的空間與能力？最後當然是員工吞下，並強調首要任務是解決問題，而不是製造爭議。
陳瑩認為，企業營收受疫情影響，勞工減少收入是不爭的事實，然而企業救自己都來不及，怎麼會把補助再給員工呢？政府應該要幫助企業，但不應該以「員工人數」計算後，冠上「薪資補助」、「薪資補貼」、「營運補貼」這樣的字眼，就以為照顧到員工，反倒是陷企業於不義、製造勞資對立，所以她主張受薪階級的勞工，政府排富後應直接現金補助。
陳瑩再次強調，會拋出所有勞工排富後普發現金，不是檄文，也不是找麻煩，但用這種千瘡百孔的「既有制度」發補助，只會引發更多不滿，我要向獻策者說，不要再繼續緣木求魚，不要再繼續關在辦公室想政策，趕快把事業單位勞工納入個人補助，才是正道。
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