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籲政院紓困排富發現金　陳瑩：不要繼續關在辦公室想政策

▲民進黨立委陳瑩14日再次呼籲行政院紓困「排富發現金」。（圖／NOWnews資料照）
▲民進黨立委陳瑩14日再次呼籲行政院紓困「排富發現金」。（圖／NOWnews資料照）

記者劉育辰／綜合報導

2021-06-14 11:40:46

行政院推出的「紓困4.0」陸續上路，但比起中小企業和老闆們來說，受薪階級的補助項目相對少很多，這也讓朝野立委紛紛呼籲行政院普發現金。民進黨立委陳瑩今（14）日再次重申，紓困政策不是不好，但獻策者把既有制度想得太完美、把實際情況想得太單純；員工無力對抗老闆，補助企業可能到不了員工身上，若繼續既有的紓困模式，只會引發更多不滿，希望獻策者不要再繼續緣木求魚、關在辦公室想政策，盡快將事業單位勞工納入個人補助才是正道。

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陳瑩表示，現在的紓困政策引來眾多抱怨，其實現在的紓困政策不是不好，只是獻策者希望透過既有制度，把有限資源送到急需照顧的對象，但既有制度在實際執行上，其實漏洞百出。

陳瑩指出，勞動部的紓困方案，為放無薪假的勞工提供「減班休息」紓困，只要線上上課就可獲得補助。但現在的「防疫照顧假」同樣是疫情期間無薪假的化身，卻不用通報，不少勞工因公司營運受疫情影響，被要求放防疫照顧假，連家中沒有小朋友、沒有需要被照顧對象的人也是如此，導致這些勞工根本無法申請減班休息補助。

陳瑩說，現在的紓困方案思考模式是是「政府照顧企業，企業照顧勞工」，但獻策者真以為「減班」或「減薪」時，所有雇主會先徵得員工同意？員工對老闆有議價的空間與能力？最後當然是員工吞下，並強調首要任務是解決問題，而不是製造爭議。

陳瑩認為，企業營收受疫情影響，勞工減少收入是不爭的事實，然而企業救自己都來不及，怎麼會把補助再給員工呢？政府應該要幫助企業，但不應該以「員工人數」計算後，冠上「薪資補助」、「薪資補貼」、「營運補貼」這樣的字眼，就以為照顧到員工，反倒是陷企業於不義、製造勞資對立，所以她主張受薪階級的勞工，政府排富後應直接現金補助。

陳瑩再次強調，會拋出所有勞工排富後普發現金，不是檄文，也不是找麻煩，但用這種千瘡百孔的「既有制度」發補助，只會引發更多不滿，我要向獻策者說，不要再繼續緣木求魚，不要再繼續關在辦公室想政策，趕快把事業單位勞工納入個人補助，才是正道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.41%82.59%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.44%14.56%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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