又不吃這一套！中國官媒批G7聲明關切台海：干預內政

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G7領袖還強調「台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵台海兩岸議題透過和平方式解決」。除了G7聯合聲明，先前在訪美期間表達對台海和平重視的日本首相菅義偉，也在G7會期與拜登舉行場邊談話，聚焦台海議題。
對於G7領袖對新疆、港台等眾多涉華議題的關切，中國官媒《環球時報》今（14）日發表社評，以先前參與阿拉斯加美中會談的中央外辦主任楊潔篪名言「中國人不吃這一套」回應，形容G7聲明是西方大國最有系統性指責中國、干涉中國事務的一次。
G7峰會要求世界衛生組織（WHO）對新冠病毒展開第二階段溯源調查，WHO秘書長譚德塞也在簡報中提到需要中國合作保持資訊透明。但中國官媒批評這是美國主導了其他幾個盟國的態度來攻擊中國。在描述新疆、香港議題的措辭上，《環球時報》認為沒有用到「種族滅絕」而是呼籲遵循「中英聯合聲明」、「香港基本法」可見，美國無法說服G7接受「最極端的主張」。
《環球時報》認為，G7聲明確實代表中國外交面臨更多美國、西方社會施加的壓力，但中國不必被這樣的情況嚇到。美國和盟國在對華議題上仍存在分歧，別是歐洲國家與中國存在競爭與合作關係。中國只要做好自己的事，就能夠破除美國的圖謀，不用去推它、絆它，美國自己就會跌跤。
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