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又不吃這一套！中國官媒批G7聲明關切台海：干預內政

▲七大工業國集團（G7）峰會昨日發表聯合聲明，提及中國新疆、香港人權議題，以及對台海和平的重視。（圖／美聯社／達志影像）
▲七大工業國集團（G7）峰會昨日發表聯合聲明，提及中國新疆、香港人權議題，以及對台海和平的重視。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-14 11:40:47

七大工業國集團（G7）峰會昨（13）日閉幕，會後發表的聯合聲明首次明確批評中國，強調台海和平與穩定的重要性、反對中國片面行動改變南海、東海現狀，對於新疆及香港人權議題，G7也敦促中國尊重港自治，以及維吾爾族基本人權。中國官媒《環球時報》對G7聲明發表評論指責這是西方大國最系統指摘中國以及干涉中國事務的一次。

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G7聲明呼籲北京尊重「中英聯合聲明」、「香港基本法」載明的高度自治自由；關於新疆維吾爾族問題，G7承諾排除全球供應鏈中任何形式的強迫勞動，包括農業、太陽能、服飾產業等。印太區域和平上，G7也反對中國採取片面行動改變情況、加劇緊張局勢。

G7領袖還強調「台灣海峽和平與穩定的重要性，鼓勵台海兩岸議題透過和平方式解決」。除了G7聯合聲明，先前在訪美期間表達對台海和平重視的日本首相菅義偉，也在G7會期與拜登舉行場邊談話，聚焦台海議題。

對於G7領袖對新疆、港台等眾多涉華議題的關切，中國官媒《環球時報》今（14）日發表社評，以先前參與阿拉斯加美中會談的中央外辦主任楊潔篪名言「中國人不吃這一套」回應，形容G7聲明是西方大國最有系統性指責中國、干涉中國事務的一次。

▲（圖／翻攝自中國官媒《環球時報》）
▲中國中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪早前在美中會談說「中國人不吃這一套」在中國社群引起熱議。（圖／翻攝自中國官媒《環球時報》）
G7峰會要求世界衛生組織（WHO）對新冠病毒展開第二階段溯源調查，WHO秘書長譚德塞也在簡報中提到需要中國合作保持資訊透明。但中國官媒批評這是美國主導了其他幾個盟國的態度來攻擊中國。在描述新疆、香港議題的措辭上，《環球時報》認為沒有用到「種族滅絕」而是呼籲遵循「中英聯合聲明」、「香港基本法」可見，美國無法說服G7接受「最極端的主張」。

《環球時報》認為，G7聲明確實代表中國外交面臨更多美國、西方社會施加的壓力，但中國不必被這樣的情況嚇到。美國和盟國在對華議題上仍存在分歧，別是歐洲國家與中國存在競爭與合作關係。中國只要做好自己的事，就能夠破除美國的圖謀，不用去推它、絆它，美國自己就會跌跤。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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