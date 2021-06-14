三天兩頭曬BMW！他爽領紓困金　女氣炸卻遭打臉：別搞錯

因應台灣疫情衝擊，不少行業都受到巨大影響，中央政府為此推出紓困4.0措施，不過除了政策上路時太多人湧入官網申請，導致衛福部、勞動部頁面大塞車外，申請紓困的資格條件也成為眾人討論的焦點之一。近日就有網友氣憤表示，自己發現好友「開BMW領紓困金」，還在臉書上不斷曬愛車，讓她看了無奈又火大。

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原PO在臉書社團《爆怨2公社》發文指出這名好友開著BMW還可以領紓困金，「別人問他為什麼能領，他說他是自營業者，三天兩頭就看他曬BMW，鑽這種漏洞還敢這麼高調....」，更質疑「到底紓困，有沒有真的紓解有經濟困難的人啊？有沒有把資源用在真正的地方啊？」。

▲國發會10日在行政院會後記者會表示，紓困4.0迄今發放574億、368萬人受惠。（圖／翻攝自youtube行政院開麥拉）

話題曝光後引起不少網友撻伐，「一堆住豪宅開豪車，3萬紓困一樣入袋，真的有需要的人都領不到，沒有嚴格的排富標準」、「我有認識一位也是，專門在做法拍，手頭上資金千萬，土地上百筆，也是符合資格！」、「我大學有同學家裡領低收然後開瑪莎拉蒂，你覺得呢」。

不過也有民眾點出「紓困是給符合資格的人，不是給真正需要的人」，紛紛留言回應「純粹照這政府設計出來的制度去領取，何錯之有？」、「符合資格就是可以領，別跟低收入戶搞錯了」、「說實在話，一年繳給公會三萬多，然後今年紓困拿到三萬也就等於今年自己不繳錢而已」、「我也什麼紓困都沒拿到，但我也不痛不癢啊，因為我的生活一點都沒影響」、「您知道嗎？公會一年繳的保費比一般公司高欸！還有開BMW不一定是有錢人好嗎」。（編輯：楊智傑）