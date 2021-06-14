雞排妹悄助萬華400遊民 「10分鐘轉帳」被封活媽祖
2019新型冠狀病毒（COVID-19）疫情升溫，萬華更是全台灣熱點之一，5月萬華社福大樓關閉，遊民頓時失去一個據點，鄭家純（雞排妹）主動聯絡《做工的人》作家林立青的公益團體「人生百味」，低調捐款、贈送罐頭物資，暖心的義舉被林立青封為「活媽祖」。
記者羅凌筠/綜合報導
2021-06-14 11:59:49｜2021-06-14 12:02:03
林立青在臉書透露，因為萬華社福大樓關閉，台北車站加上艋舺公園有400多位無家可歸的人，沒有水，沒有地方洗衣服、沐浴，市府最重要的物資站萬華社福中心又被關閉，林立青與社工們開始想辦法找各種資源，其中之一是衣服，但是疫情期間無法群聚，招募志工的辦法不管用，他嘆：「住在街頭的人公共空間和公廁都沒了，那能怎麼辦？」 這時鄭家純主動聯絡他們，10分鐘內火速轉帳一筆錢給林立青的單位，「提供了一筆足以供400人支撐半個月的盥洗用衣褲，我們正在開心，她當天下午又自己去好市多掃了2台車的魚肉雞肉罐頭、堅果和玉米罐，她表示蛋白質重要，親自送到據點交給負責人」，讓他感動表示：「萬華的無家者真的要感謝兩位活媽祖，一位是劉昭儀，另一位是鄭家純。」
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