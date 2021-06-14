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近3成印度變種病歿者已接種2劑疫苗！英國全面解封將延後

▲英國是目前疫苗接種率最高的國家之一，但由於新冠Delta變種病毒肆虐，境內病例數又再次攀升，原訂於下週的全面解封將延後4週。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國是目前疫苗接種率最高的國家之一，但由於新冠Delta變種病毒肆虐，境內病例數又再次攀升，原訂於下週的全面解封將延後4週。（圖／美聯社／達志影像）

要聞國際中心林孝萱/綜合報導

2021-06-14 12:26:10

英國目前以施打超過7070萬劑新冠疫苗，2950萬人已完成疫苗接種，佔整體人口44.2%，然而新冠肺炎Delta變種病毒（俗稱印度變種）在境內肆虐，疫情難以降溫，確診人數再次回升，首相強生（Boris Johnson）今（14）日將宣布延後原訂於6月21日的全面解封至7月19日。

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綜合英國媒體報導，英格蘭公共衞生部門（PHE）最新研究報告指，42名感染Delta病毒而死亡的患者中，有29%已經接種2劑新冠疫苗。Delta變種病毒也具有更強大的傳播力，與英國發現的變種「Alpha」相比超出60%，僅在上週英國就新增了超過3例確診。目前在英格蘭，感染Delta病毒的患者累計共3萬9061例，蘇格蘭3035例、北愛爾蘭43例、威爾士184例。

英格蘭公共衞生部門評估，雖然接種2劑後的功效幾乎沒有降低，但輝瑞（Pfizer）和阿斯特利康（AstraZeneca）對Delta病毒的效果比對Alpha要低上17%。截至上週一（7），英格蘭已有42人在確診感染Delta變種病毒後於28天內死亡，其中23人尚未接種疫苗，7人已接種第一劑疫苗逾21天，12人接種第二劑疫苗逾14天。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國早前因為疫苗接種率上升逐步解封，但疫情又再次回溫，感染Delta變種病毒的患者激增。（圖／美聯社／達志影像）
感染Delta病毒的患者集中於蘇格蘭史特靈（Stirling）和英格蘭西北部大部分地區，由於上週新增病例數不斷攀升，英國首相強生正在考慮延後解封4個星期，原訂於6月21日的全面解封可能延至7月19日。

強生會見內閣首長以及專家顧問後表示，這是病毒與疫苗之間的「最後一戰」政府力拚在7月結束前，將讓數百萬人接種疫苗、更多人完成第二劑注射。延後解封也能讓科學家有更多時間研究Delta變種病毒。

對不少人說來說這是個壞消息，英國娛樂場所已經關閉了18個月，現在丹麥正在進行2020年歐洲足球錦標賽，熱愛足球的民眾仍然無法在酒吧盡興；令不少人感到勞累的遠端工作、在家辦公的企業政策持續；婚喪喜慶等活動雖然有望放寬，但仍維持最多30位賓客的限制。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.41%82.59%
2021-06-11-2021-06-15

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贊成，應列入紓困方案
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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