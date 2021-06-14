近3成印度變種病歿者已接種2劑疫苗！英國全面解封將延後

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英格蘭公共衞生部門評估，雖然接種2劑後的功效幾乎沒有降低，但輝瑞（Pfizer）和阿斯特利康（AstraZeneca）對Delta病毒的效果比對Alpha要低上17%。截至上週一（7），英格蘭已有42人在確診感染Delta變種病毒後於28天內死亡，其中23人尚未接種疫苗，7人已接種第一劑疫苗逾21天，12人接種第二劑疫苗逾14天。
感染Delta病毒的患者集中於蘇格蘭史特靈（Stirling）和英格蘭西北部大部分地區，由於上週新增病例數不斷攀升，英國首相強生正在考慮延後解封4個星期，原訂於6月21日的全面解封可能延至7月19日。
強生會見內閣首長以及專家顧問後表示，這是病毒與疫苗之間的「最後一戰」政府力拚在7月結束前，將讓數百萬人接種疫苗、更多人完成第二劑注射。延後解封也能讓科學家有更多時間研究Delta變種病毒。
對不少人說來說這是個壞消息，英國娛樂場所已經關閉了18個月，現在丹麥正在進行2020年歐洲足球錦標賽，熱愛足球的民眾仍然無法在酒吧盡興；令不少人感到勞累的遠端工作、在家辦公的企業政策持續；婚喪喜慶等活動雖然有望放寬，但仍維持最多30位賓客的限制。
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