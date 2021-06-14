G7公報談台港新疆問題　中駐英使館批干涉內政

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對於公報中就台灣、新疆與香港議題對中國提出批評、要求，中國駐英國大使館當地時間14日，以「中國駐英國使館發言人就七國集團峰會公報涉華內容答記者問」的名義發出回應，指G7歪曲事實、顛倒是非，對中方進行蓄意誣衊，對中國內政橫加干涉，進一步曝露出美國等少數國家的險惡用心。
文中強調，這次峰會讓世人看到的是「搞小圈子」和集團政治、強權政治，是人為製造對立與分裂。
這份回應指出，中國是一個愛好和平、宣導合作的國家，始終致力於在和平共處五項原則基礎上拓展同各國友好合作，共同應對各種全球性挑戰；但是，中國也是一個講原則、有底線的國家，「內政不容干涉、名譽不容詆毀、利益不容侵害」，堅決反擊強加給中國的各種不公和侵害。
針對公報中提及台灣，強調維護台海穩定的重要性，並且鼓勵各方尋求和平解決方案，回應說「台灣問題事關中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預」、「停止干涉中國內政，以實際行動維護台海和平穩定」。
回應並指出，「台灣拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，勾結外部勢力不斷謀獨挑釁」。中國必須統一，也必然統一。「我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」
此外，公報同時呼籲中國尊重「中英聯合聲明」和「香港基本法」賦予香港的權利、自由和高度自治。
回應稱，中國政府治理香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非「中英聯合聲明」，任何國家無權借「中英聯合聲明」干預香港事務。
文中強調，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」，高度自治方針得到切實落實。香港居民依法享有的各項權利和自由得到充分保障，香港發展取得舉世公認的成就。
至於改變選舉制度一事，回應表示，有利於促進香港長期繁榮穩定、有利於「一國兩制」實踐行穩致遠，而且「得到了絕大多數香港民眾的擁護和支持」。
另一方面，公報也呼籲中國尊重新疆人權和基本自由。
這份回應再次強調「新疆事務是中國的內政，不是人權、民族或宗教問題，而是反暴恐、反分裂和去極端化問題。」
回應稱，那些誣衊中國政府治疆政策的證據，「翻來覆去就是幾個反華學者的『偽報告』、幾個西方媒體的『假新聞』，完全站不住腳。」涉疆問題是G7藉機搞政治操弄，干涉中國內政，中國對此堅決反對。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100614