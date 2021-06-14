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G7公報談台港新疆問題　中駐英使館批干涉內政

▲中國駐英國大使館就七大工業國組織（G7）發表涉港台、新疆議題回應。（圖／翻攝自中國駐英國大使館官網）
▲中國駐英國大使館就七大工業國組織（G7）發表涉港台、新疆議題回應。（圖／翻攝自中國駐英國大使館官網）

中央社

2021-06-14 13:47:25

（中央社台北14日電）G7高峰會剛落幕，公報談及台海和平、批評中國侵犯新疆與香港人權，展現對中強硬立場。中國駐英大使館稍早發出聲明，稱中國愛好和平，少數國家誣衊、搞小圈子、干涉內政、蓄意製造對立。

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七大工業國集團（G7）在峰會公報重申維持印太地區自由開放的重要性，並強調台灣海峽兩岸和平和穩定的重要性，鼓勵和平解決兩岸議題。此外，公報當中抨擊中國侵犯少數族群人權，包括在新疆強迫勞動，以及在香港打壓支持民主人士。

對於公報中就台灣、新疆與香港議題對中國提出批評、要求，中國駐英國大使館當地時間14日，以「中國駐英國使館發言人就七國集團峰會公報涉華內容答記者問」的名義發出回應，指G7歪曲事實、顛倒是非，對中方進行蓄意誣衊，對中國內政橫加干涉，進一步曝露出美國等少數國家的險惡用心。

文中強調，這次峰會讓世人看到的是「搞小圈子」和集團政治、強權政治，是人為製造對立與分裂。

這份回應指出，中國是一個愛好和平、宣導合作的國家，始終致力於在和平共處五項原則基礎上拓展同各國友好合作，共同應對各種全球性挑戰；但是，中國也是一個講原則、有底線的國家，「內政不容干涉、名譽不容詆毀、利益不容侵害」，堅決反擊強加給中國的各種不公和侵害。

針對公報中提及台灣，強調維護台海穩定的重要性，並且鼓勵各方尋求和平解決方案，回應說「台灣問題事關中國核心利益，不容任何外部勢力插手干預」、「停止干涉中國內政，以實際行動維護台海和平穩定」。

回應並指出，「台灣拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，勾結外部勢力不斷謀獨挑釁」。中國必須統一，也必然統一。「我們願盡最大努力爭取和平統一的前景，但絕不會為任何形式的『台獨』分裂活動留下任何空間。」

此外，公報同時呼籲中國尊重「中英聯合聲明」和「香港基本法」賦予香港的權利、自由和高度自治。

回應稱，中國政府治理香港的依據是中國憲法和香港基本法，而非「中英聯合聲明」，任何國家無權借「中英聯合聲明」干預香港事務。

文中強調，香港回歸以來，「一國兩制」、「港人治港」，高度自治方針得到切實落實。香港居民依法享有的各項權利和自由得到充分保障，香港發展取得舉世公認的成就。

至於改變選舉制度一事，回應表示，有利於促進香港長期繁榮穩定、有利於「一國兩制」實踐行穩致遠，而且「得到了絕大多數香港民眾的擁護和支持」。

另一方面，公報也呼籲中國尊重新疆人權和基本自由。

這份回應再次強調「新疆事務是中國的內政，不是人權、民族或宗教問題，而是反暴恐、反分裂和去極端化問題。」

回應稱，那些誣衊中國政府治疆政策的證據，「翻來覆去就是幾個反華學者的『偽報告』、幾個西方媒體的『假新聞』，完全站不住腳。」涉疆問題是G7藉機搞政治操弄，干涉中國內政，中國對此堅決反對。（編輯：吳柏緯/周慧盈）1100614

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