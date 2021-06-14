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韓星排隊打疫苗！Rain搶頭香曬手臂照　韓版鄭元暢也接種

▲Rain（左）、林周煥等人都已施打嬌生疫苗。（圖／Rain、林周煥IG）
▲Rain（左）、林周煥等人都已施打嬌生疫苗。（圖／Rain、林周煥IG）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-06-14 13:14:29｜2021-06-14 13:15:38

南韓新型冠狀病毒肺炎（COVID-19）疫情未趨緩，美國本月5日贈予101萬2800劑嬌生疫苗到南韓，南韓政府本月10日開放民眾接種，韓星Rain、李奎炯、河錫辰、時完，以及有「韓版鄭元暢」之稱的林周煥，都陸續收到施打通知，也於IG分享認證照，同時感謝醫護人員的辛勞。 

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▲Rain已接種完疫苗。（圖／Rain
▲Rain已接種疫苗。（圖／Rain IG）
Rain收到施打疫苗的通知，並曬出接種照片，他感謝南韓醫療團隊的辛勞，表示：「#完成 #謝謝 #janssen #大韓民國醫療團隊讚。」 

▲李奎炯記錄打疫苗的過程。（圖／李奎炯IG）
▲李奎炯記錄打疫苗的過程。（圖／李奎炯IG）
因《機智牢房生活》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》等劇知名度大開的李奎炯，直接記錄施打疫苗的過程，並將整段影片上傳，他對於接種嬌生疫苗感到緊張，打完後嘆了一口氣，隨後就被護理師認出藝人身分，讓李奎炯相當害羞。 

▲河錫辰感謝醫護人員的辛勞。（圖／河錫辰IG）
▲河錫辰感謝醫護人員的辛勞。（圖／河錫辰IG）
河錫辰也在IG限時動態分享施打過程，他是在婦產科診所接種疫苗，結果看到一堆軍人排排坐等待施打，覺得逗趣所以拍下照片記錄難得景象。河錫辰秀出接種完的手臂照片，同時感謝醫療團隊的辛勞，並以「吃炸醬麵」結束施打疫苗的一天。 

▲任時完也接種完成。（圖／任時完IG）
▲任時完也接種完成。（圖／任時完IG）
前韓團帝國之子（ZE:A）成員、近期因《未生》、《他人即地獄》等劇奠定演員地位的任時完，也秀出收到嬌生疫苗施打通知，並開心秀出施打完的手臂照片。 

有韓版「鄭元暢」之稱的林周煥，他也開心發文透露接種疫苗，「我接種疫苗了，期待以後能恢復到5人以上的聚會，還有出國旅遊等日常（我的護照在哪裡呢）。」文末也感謝醫護人員的照顧。 

▲林周煥曬出接種證明，希望能趕快出國玩。（圖／林周煥IG）
▲林周煥曬出接種證明，希望能趕快出國玩。（圖／林周煥IG）
南韓開放嬌生疫苗施打對象為30歲以上的軍人、外交人員、民間防衛人員等89萬人。隨著接種疫苗率增加，政府也放寬演藝活動限制，允許開放4000人進場的演唱會，仍須保持1公尺以上的社交距離，但南韓每日確診人數新增400至500人，不少民眾憂心此政策將成為防疫破口。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.41%82.59%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
85.44%14.56%
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本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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