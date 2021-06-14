韓星排隊打疫苗！Rain搶頭香曬手臂照　韓版鄭元暢也接種

我是廣告 請繼續往下閱讀
Rain收到施打疫苗的通知，並曬出接種照片，他感謝南韓醫療團隊的辛勞，表示：「#完成 #謝謝 #janssen #大韓民國醫療團隊讚。」
因《機智牢房生活》、《哈囉掰掰，我是鬼媽媽》等劇知名度大開的李奎炯，直接記錄施打疫苗的過程，並將整段影片上傳，他對於接種嬌生疫苗感到緊張，打完後嘆了一口氣，隨後就被護理師認出藝人身分，讓李奎炯相當害羞。
河錫辰也在IG限時動態分享施打過程，他是在婦產科診所接種疫苗，結果看到一堆軍人排排坐等待施打，覺得逗趣所以拍下照片記錄難得景象。河錫辰秀出接種完的手臂照片，同時感謝醫療團隊的辛勞，並以「吃炸醬麵」結束施打疫苗的一天。
前韓團帝國之子（ZE:A）成員、近期因《未生》、《他人即地獄》等劇奠定演員地位的任時完，也秀出收到嬌生疫苗施打通知，並開心秀出施打完的手臂照片。
有韓版「鄭元暢」之稱的林周煥，他也開心發文透露接種疫苗，「我接種疫苗了，期待以後能恢復到5人以上的聚會，還有出國旅遊等日常（我的護照在哪裡呢）。」文末也感謝醫護人員的照顧。
南韓開放嬌生疫苗施打對象為30歲以上的軍人、外交人員、民間防衛人員等89萬人。隨著接種疫苗率增加，政府也放寬演藝活動限制，允許開放4000人進場的演唱會，仍須保持1公尺以上的社交距離，但南韓每日確診人數新增400至500人，不少民眾憂心此政策將成為防疫破口。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。