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印尼新增確診上升中　爪哇紅區8成是Delta變異病毒

▲印尼新型冠狀病毒疫情趨於嚴峻，中爪哇紅區新增病例逾8成感染Delta變異病毒株。（圖／美聯社／達志影像）
▲印尼新型冠狀病毒疫情趨於嚴峻，中爪哇紅區新增病例逾8成感染Delta變異病毒株。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-06-14 13:41:57

（中央社記者石秀娟雅加達14日專電）印尼新型冠狀病毒疫情趨於嚴峻，中爪哇紅區新增病例逾8成感染Delta變異病毒株，縣政府要求今起5天待在家防疫，中斷傳播鏈。首都雅加達的確診數一週增加5成，醫療量能緊繃。

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中爪哇省最近成為疫情紅區。根據中爪哇省政府的資料，以古突史縣（Kudus）最嚴重，目前2090人在治療或隔離，另有359例疑似病例，其次是首府三寶瓏（Semarang），832人在治療或隔離，疑似病例493例。

印尼羅盤報（Kompas）今天報導，中爪哇省長甘查爾（Ganjar Pranowo）說，經篩檢，近期古突史縣的72個確診病例中，有62人（約86.11%）感染的是首先在印度發現的Delta變異病毒株B.1.617.2。這病毒株是引爆印度第二波疫情的源頭。

甘查爾說，他認為這個變種病毒株是過去3週疫情在中爪哇迅速擴散的原因，呼籲民眾要落實防疫守則，絕對不要脫下口罩。

有線電視新聞網印尼語頻道（CNN Indonesia）今天報導，古突史縣政府要求民眾今天起5天內減少出門，盡量待在家防疫，以控制疫情。縣政府雖未要求傳統市場、超市和工廠暫停營運，但會實施管制措施，協助民眾維持社交距離。

在雅加達，省長阿尼斯（Anies Baswedan）昨天表示，控制2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情進入關鍵階段，雅加達6日的治療或隔離人數有1萬1500人，13日為1萬7400人，新增確診在一週內成長50%。

根據雅加達省政府統計，自10日起，每日新增確診超過2000人。阿尼斯說，雅加達醫院的病床使用率已達75%，疫情若未獲控制，將面臨醫療量能不足的難題。

此外，印尼媒體近日報導，包括三寶瓏、古突史等地醫院開始使用抗寄生蟲藥伊維菌素（ivermectin）治療2019冠狀病毒疾病患者。對此，印尼政府防疫小組專家團主席威古（Wiku Adisasmito）12日說，這藥物須在醫師指示下小心使用。

威古說，衛生部國家健康衛生研究院的生醫中心（Balitbangkes）將與部分醫院合作，研究以伊維菌素治療新型冠狀病毒患者的安全性與有效性，目前尚無結論。

根據印尼食品藥物管理局（BPOM）在10日發布的新聞稿，伊維菌素在印尼註冊為寄生蟲感染用藥，BPOM需要更多臨床實驗才能證明用於治療2019冠狀病毒疾病的安全性與有效性，呼籲民眾勿在沒有醫師處方下自行買藥服用。（編輯：郭中翰）1100614

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