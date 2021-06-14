高盛預估台股「衝上萬9」！謝金河揭5關鍵：企業布局很深

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謝金河表示自己曾沙盤推演，如果三級警戒維持到6月底，今年經濟成長率可能少0.16%，如果到9月，GDP可能少0.53%，但如果是封城的話，台灣的民間消費少5%，出口可能掉30%，投資也可能少30%，在美國經濟復甦，全球供應鏈全面啓動的情況下，台灣的供應鏈會很快被替代，最壞的情況，今年的經濟成長率可能變成負0.85%。
因此，謝金河也在第一時間說，「台灣一旦封城，經濟將萬刧不復！因為，台灣是全球供應鏈重要成員，不像澳洲，紐西蘭以農產品為大宗，台灣是禁不起封城的」。
不過謝金河卻發現，台灣5月的經濟數據「出奇的好」，出口374.1億美元，是歷史新高，比去年同期增長38.6%。「在台灣有半個月形同半封城狀態下，台灣的出口創新高，且今年前5月1703.2億美元，也比去年同期成長30.2%，今年第二季台灣的出口可能破千億美元，這又是新的里程碑。在出口創佳績的助力下，5月上市上櫃公司營收3.19兆元，在內需產業慘兮兮的情況下，全體上市櫃公司仍寫下好成績，這實在是很不容易」。
此外高盛集團更給台股目標價上看19000點，謝金河則點出5個關鍵要點，「一是台灣企業72%營業額來自海外，疫情不會造成台灣經濟太大的影響。二是企業盈利增長全球最佳，今年不計台積電的盈餘成長率達47%。三是台股很便宜，不計台積電，本益比只有12.2倍，台股的股價淨值比，股東權益報酬率，都是亞太區最高。四是外資終將回補，五是台灣企業在綠能，人工智能，機器人，電動車布局很深。這次元大創富論壇也提到台灣有三大循環推力，包括歐美補庫存的新科技需求，及資本支出增加，也看好台灣的未來發展」。
最後謝金河也坦言「這次疫情猛然襲擊而至，台灣陷入驚恐，也有人逃之夭夭，更有很多紅色細胞給台灣放冷箭，把台灣說的一無是處，但我看到5月台灣交出的經濟成績單，我對台灣放心不少！在最壞的時候，大家一起撐過去，天總是攏會光！」（編輯：潘毅）
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