15日啟動大規模疫苗接種　屏東準備好了

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屏東縣政府強調，只要是75歲以上的長者一定可以打得到，但為了避免擁擠或慌亂，已經由村里幹事及村里長主動通知符合施打資格的長輩，依年齡級距採取分批分流方式，第一批是年滿85歲以上優先，第二波為80歲至84歲長者，預計18至20號開始施打，79歲至75歲及65歲以上的原住民長輩，則視中央撥補狀況通知施打日期。
縣府指出，屏東縣48處中大型施打站於15日全面啟動，除了鼓勵一位家屬陪同之外，也採取比較貼心的服務，以示範點屏東體育館的大型速打站為例，已經跟負責的高榮團隊達成共識，場內分成六區，每區有33位長者，協助他們坐定之後，就不再移動，由醫護分別給予衛教、身體狀況評估、注射，之後並在原地觀察15分鐘，再一起離開。至於其他注射區，也會依環境狀況，朝此方向跟醫護團隊協調處理，即使無法完全比照，也要以貼心為最高宗旨。
此外，潘孟安表示，因屏東幅員廣闊，高齡與獨居人口比重較高，縣府貼心調度輪椅身障者可洽詢復康巴士，屏北區08-7386626、屏中區：08-7887433、屏南區08-88922936轉403；長照對象，請撥打原長照專車電話預約或洽詢1966專線；獨居、重大傷病及非輪椅身障者，可預約小黃公車，電話：08-7861818或0905518365。9個原住民鄉由既有的幸福巴士服務，部落居民可洽各鄉公所預約；琉球鄉則由當地鄉營巴士服務，請洽：08-8614040，請民眾一定要多加利用。
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。