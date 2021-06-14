高雄疫苗明天開打　史哲：打狗快打就是醫護動長輩坐

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史哲今天前往視察明天全高雄要上場的疫苗注射場地，並且也與醫護同仁們進行明天疫苗施種的演練，除了參考日本的「宇美町式」打法，也配合醫護同仁習慣的施打方式來規劃安排疫苗接種方式。大家一邊演練一遍很自然整合歸納成為屬於高雄的「打狗快打」。
史哲也在臉書PO文，並在文中標註，「打狗快打」、「分年齡」、「分區域」、 「分時間」 、「醫護動長輩不動」、「長輩坐一次就好」、「再站起來已經是完成接種」等關鍵字，呈現出這次疫苗接種作業的執行準則。
史哲表示，打狗快打指的不是現場接種的速度，而是全高雄市規畫108個大型、中型、社區型的疫苗注射站，並將長輩依年齡層分為三個階段，在不預約，不排隊的前提下，通知長輩前來施打疫苗。透過分區、分時進行施打，控管人流，讓長輩們到場後只需要坐下來，醫護人員就能不疾不徐地服務，當長者再站起來，就代表已經接種完成可以離場了。
史哲指出，今早在鳳山體育館接種站，已有不少民眾先來看場地，幫父母了解接種程序，「如同以前考大學聯考的時候，就如同父母帶著我們去看考場一般，可以感受到市民朋友們對疫苗施種的重視」。這也提醒市長一定要將每名長輩當作自己父母一樣，這就是這次規劃長輩疫苗接種的基本態度。
史哲文末也分享鳳山區長施維明的話表示，鳳山區3000多位87歲以上的長輩，透過公所的通知與詢問，有71%的長輩有意願前來接種疫苗。他感謝市民一起抗疫、防疫的認同，希望能夠達成更高的接種率。
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