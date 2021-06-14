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高雄疫苗明天開打　史哲：打狗快打就是醫護動長輩坐

▲高雄市副市長史哲今天上午視察鳳山體育場接種站，並與醫護人員進行疫苗接種演練。（圖／截自史哲臉書）
▲高雄市副市長史哲今天上午視察鳳山體育場接種站，並與醫護人員進行疫苗接種演練。（圖／截自史哲臉書）

記者郭凱杰／高雄報導

2021-06-14 13:57:30｜2021-06-14 14:00:20

高雄市75歲以上長者將於明天開始施打新冠肺炎（COVID-19）疫苗，副市長史哲今(14)日一早就前往鳳山體育場視察疫苗注射站整備情形，這次高市參照日本「宇美町式」打法替全市老人接種，史哲稱為「打狗快打」，指的就是分歲分區分時醫護動長輩坐，就是長輩只需要坐下來，讓醫護人員不疾不徐的來服務，這就是「打狗快打」。

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▲副市長史哲今天上午視察鳳山體育場接種站，並親身與醫護人員進行疫苗接種演練。（圖／截自史哲臉書）
▲副市長史哲今天上午視察鳳山體育場接種站，並親身與醫護人員進行疫苗接種演練。（圖／截自史哲臉書）
史哲今天前往視察明天全高雄要上場的疫苗注射場地，並且也與醫護同仁們進行明天疫苗施種的演練，除了參考日本的「宇美町式」打法，也配合醫護同仁習慣的施打方式來規劃安排疫苗接種方式。大家一邊演練一遍很自然整合歸納成為屬於高雄的「打狗快打」。

▲副市長史哲今天上午視察鳳山體育場接種站整備情形時表示，高市府照日本宇美町式打法替全市老人接種稱為「打狗快打」。（圖／截自史哲臉書）
▲副市長史哲今天上午視察鳳山體育場接種站整備情形時表示，高市府照日本宇美町式打法替全市老人接種稱為「打狗快打」。（圖／截自史哲臉書）
史哲也在臉書PO文，並在文中標註，「打狗快打」、「分年齡」、「分區域」、 「分時間」 、「醫護動長輩不動」、「長輩坐一次就好」、「再站起來已經是完成接種」等關鍵字，呈現出這次疫苗接種作業的執行準則。

史哲表示，打狗快打指的不是現場接種的速度，而是全高雄市規畫108個大型、中型、社區型的疫苗注射站，並將長輩依年齡層分為三個階段，在不預約，不排隊的前提下，通知長輩前來施打疫苗。透過分區、分時進行施打，控管人流，讓長輩們到場後只需要坐下來，醫護人員就能不疾不徐地服務，當長者再站起來，就代表已經接種完成可以離場了。

史哲指出，今早在鳳山體育館接種站，已有不少民眾先來看場地，幫父母了解接種程序，「如同以前考大學聯考的時候，就如同父母帶著我們去看考場一般，可以感受到市民朋友們對疫苗施種的重視」。這也提醒市長一定要將每名長輩當作自己父母一樣，這就是這次規劃長輩疫苗接種的基本態度。

史哲文末也分享鳳山區長施維明的話表示，鳳山區3000多位87歲以上的長輩，透過公所的通知與詢問，有71%的長輩有意願前來接種疫苗。他感謝市民一起抗疫、防疫的認同，希望能夠達成更高的接種率。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
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