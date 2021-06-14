美國不審EUA、高端疫苗國際認同恐卡關？陳時中回應了

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陳時中解釋，EUA緊急授權使用，是因應公衛特別開的簡便的路，有大疫情狀況，先讓還沒有達到藥證標準的，能夠先上市救命。目前美國覺得本身疫苗量也夠，就沒有再使用EUA，國產疫苗現在WHO積極推動疫苗免疫橋接計畫，或是進行大規模的相關第三期人體試驗，未來希望透過這些路來取得國際認同。
另外針對變種病毒的威脅，張上淳提到，過去各個已經EUA使用疫苗，臨床試驗經驗當然是沒有遇到那麼多變種病毒株，試驗結果顯示有效性確實是除了降低感染風險，但對於重症死亡都是非常好結果，換句話有些變種病毒株，目前使用緊急授權，但還沒有足夠實證經驗，是不是可以有效預防使用變種病毒，這都是指揮中心一直在關切的議題。
張上淳強調，希望有更多資料告訴我們，一方面還是呼籲，疫苗至少對變種病毒株，還有一定效用，接種一劑有相當保護力，兩劑有更好的保護力。張上淳也提到，過去也討論過疫苗廠商，包括國內的也開始準備，對付更難纏、不容易應對的特殊變種病毒株，包括印度病種病毒株在內。
指揮官陳時中也提到，整體在疫苗上面，從研發製造到取得施打，疫苗本身涵蓋的情況，這些都會有變化，人類在對抗病毒需要大家非常謹慎，當然也期待未來有更多有效藥物，兩邊雙管齊下把疫苗控制的更好。
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