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美國不審EUA、高端疫苗國際認同恐卡關？陳時中回應了

▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）
▲指揮中心針對疫苗做出回應。（圖／美聯社／達志影像）

記者劉雅文/台北報導

2021-06-14 15:12:02｜2021-06-14 15:15:36

國內疫情依舊嚴峻，中央流行疫情指揮中心，今(14)日又捎來壞消息，公布國內新增185例COVID-19本土確診個案，且確診個案中新增15例死亡。

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針對《路透社》日前報導指出，美國FDA往後可能不會再繼續審查COVID-19 疫苗的緊急使用授權（EUA），對此，外界擔心會影響國產疫苗在國際上的認同問題，對此，指揮官陳時中表示，美國目前疫苗量夠，就沒使用EUA，這點可以想像得到。

陳時中解釋，EUA緊急授權使用，是因應公衛特別開的簡便的路，有大疫情狀況，先讓還沒有達到藥證標準的，能夠先上市救命。目前美國覺得本身疫苗量也夠，就沒有再使用EUA，國產疫苗現在WHO積極推動疫苗免疫橋接計畫，或是進行大規模的相關第三期人體試驗，未來希望透過這些路來取得國際認同。

另外針對變種病毒的威脅，張上淳提到，過去各個已經EUA使用疫苗，臨床試驗經驗當然是沒有遇到那麼多變種病毒株，試驗結果顯示有效性確實是除了降低感染風險，但對於重症死亡都是非常好結果，換句話有些變種病毒株，目前使用緊急授權，但還沒有足夠實證經驗，是不是可以有效預防使用變種病毒，這都是指揮中心一直在關切的議題。

張上淳強調，希望有更多資料告訴我們，一方面還是呼籲，疫苗至少對變種病毒株，還有一定效用，接種一劑有相當保護力，兩劑有更好的保護力。張上淳也提到，過去也討論過疫苗廠商，包括國內的也開始準備，對付更難纏、不容易應對的特殊變種病毒株，包括印度病種病毒株在內。

指揮官陳時中也提到，整體在疫苗上面，從研發製造到取得施打，疫苗本身涵蓋的情況，這些都會有變化，人類在對抗病毒需要大家非常謹慎，當然也期待未來有更多有效藥物，兩邊雙管齊下把疫苗控制的更好。

▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日全台本土病例分佈圖。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
▲累計至6月14日，全台累計確診11823例。（圖／NOWnews製作）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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民調中心

目前僅少量抵台，疫苗真的這麼難「買到」？

產能欠缺急也沒用，就讓中央來處理
沒有強制性，合約是簽心酸的嗎?
17.38%82.62%
2021-06-11-2021-06-15

您認為各項日常規費減免是否也應該列入紓困方案中?

贊成，應列入紓困方案
不贊成，錢有限，要用在刀口上
86%14%
2021-06-11-2021-06-14
本土疫情持續延燒，但目前國內新冠疫苗數量仍然有限，無法讓民眾自由選擇廠牌施打，若是能夠挑選，您會想打哪一家？

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